Via libera ai lavori per migliorare, finalmente, le rete ferroviaria del Trenino verde. Il Gruppo Fs ha aggiudicato una gara da 33 milioni di euro. Gli interventi riguardano le linee Mandas-Arbatax, Sassari-Tempio-Palau, Isili-Sorgono e Macomer-Bosa. Altri 62 milioni saranno appaltati per la messa in sicurezza di ponti e gallerie. I fondi arrivano anche dal Pnrr. Interventi da completare entro il 2026.

