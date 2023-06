Trenino turistico fino al porto 

Trenino turistico a un euro al giorno: è la novità per il trasporto pubblico, che consentirà a turisti e residenti di raggiungere agevolmente l’area del porto di Cala Gonone. Il Comune di Dorgali annuncia l’avvio del servizio, attivo fino al 15 settembre, coprendo un percorso che collega il porto con i parcheggi di Iscrittiorè, all’ingresso del paese, e prevede due fermate principali: di fronte al camping e in viale Colombo, tra l’incrocio di via Ruiu e via Nuraghe Arvu. «La tariffa è comprensiva del parcheggio gratuito per l’intera giornata, nell’area di Scrittiorè - spiega l’assessora Sonia Mele -, un’altra novità è la linea B, che con un bus navetta arriverà fino al parco di Palmasera». Servizio fondamentale per chi deve imbarcarsi verso le cale, evitando di raggiungere l’area del porto con la propria auto. (a. s.)

