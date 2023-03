«Trenino, più spazio ai Comuni» 

Un aspetto è certo: si fa in salita, per tutto il 2023, l’ipotesi che il trenino verde possa percorrere la storica tratta della Isili-Sorgono. Unica eccezione, da giugno a settembre, un percorso dalle due alle quattro volte mensili da Mandas fino a Nurallao. Impossibile, ad oggi, per l’Arst ragionare sul tracciato completo: le innumerevoli problematiche strutturali non lo consentono. Sono 663 mila euro i soldi stanziati per gli interventi più urgenti che da qua a dicembre consentirebbero al calendario di aggiornarsi con nuove tappe, man mano che i lavori di messa in sicurezza si concluderanno. Arst, assessorato regionale ai Trasporti e Comuni lavorano assieme ad un piano pluriennale che rilanci il treno. La recente conferenza pubblica cagliaritana, che traccia il solco di quella che sarà la Fondazione del trenino, vuole muoversi in questa direzione. «Stiamo lavorando per potenziare e migliorare il trenino - spiega l’assessore regionale Antonio Moro - va tuttavia chiarito che non si tratta di una passeggiata, ma di un lavoro che darà i suoi frutti di anno in anno».

Percorsi e collaborazione

«La Isili-Sorgono è una delle tratte storiche e di maggiore complessità di intervento - dice Moro - la Fondazione vuole abbattere gli ostacoli normativi, dando più potere ai Comuni che avranno una propria associazione per ogni tratta. Vogliamo permettere all’Arst e ai paesi di accedere a maggiori finanziamenti e migliore margine d’azione». Il protocollo d’intesa di luglio, con Fete Ferroviaria Italiana vuole essere un primo passo: 62 milioni di euro destinati a tutte le tratte storiche isolane. Risorse non sufficienti, a fronte dei 200 ipotizzati per rimettere a nuovo tutta la rete. Comunque un primo segnale. «L’obiettivo è destagionalizzare il treno, portando alla valorizzazione dei borghi anche nella bassa stagione - spiega Carlo Poledrini, amministratore di Arst - con l’entrata dei nuovi stadler sulle restanti tratte legate al trasporto pubblico, i mezzi in uso verranno restaurati e decorati con le livree storiche, venendo indirizzati alle tratte turistiche del trenino. Vogliamo valorizzare il treno e farlo viaggiare in sicurezza, con la regolarità che merita. Massima la collaborazione coi Comuni».

I sindaci

Dai municipi emerge un cauto ottimismo. «Dall’insediamento dell’assessore Moro - spiega il sindaco di Sorgono, Franco Zedde - il clima di collaborazione è massimo. Abbiamo trovato piena disponibilità ad ascoltare le nostre istanze ragionando insieme sul futuro del treno nel territorio. Siamo consci delle difficoltà e vogliamo lavorare assieme per risolverle. Vigileremo auspicando che la Fondazione sia un elemento utile in questa direzione». Gian Cristian Melis, sindaco di Desulo, dice: «Il trenino è parte della nostra identità, va difesa e preservata. Auspichiamo che le promesse d’impegno della Regione si tramutino in fatti, per valorizzare la nostra storia rete ferroviaria con le sue bellezze paesaggistiche».