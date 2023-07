Trenino fermo, nuovo appello alla Regione 

A Macomer il Trenino verde resta sul binario morto per tutta l’estate. Le agenzie turistiche di mezza Europa hanno cancellato le prenotazioni, conquistate faticosamente dalla cooperativa Esedra (che per conto dell'Arst gestisce la linea ferroviaria turistica tra Macomer e Bosa), attraverso le fiere del turismo di Milano, Cagliari e Alghero. Due i tratti della linea bloccati. Quello tra Tresnuraghes e Bosa, danneggiato dagli incendi dell’estate 2021 (bruciate quasi 4 mila traversine in legno) e quella subito dopo Macomer, compromesso dal nubifragio di fine maggio. Mentre tra Tresnuaghes e Bosa i lavori di ripristino procedono da diversi mesi, è tutto fermo all’uscita di Macomer.

«Perdiamo un’altra stagione - dice amareggiata, Rossana Muroni, presidente della cooperativa Esedra - sta avvenendo nell’indifferenza quasi totale anche delle istituzioni regionali. Sembra che il Trenino verde di questo territorio non goda delle simpatie di chi dovrebbe tutelare l’intera isola, dal punto di vista turistico. Abbiamo perso la fiducia di varie agenzie turistiche e non sappiamo se potremo recuperarla. Le perdite sono ingenti, non solo per noi, che abbiamo i dipendenti da pagare, ma per il territorio e l’indotto».

«Non andiamo ad occupare il palazzo regionale - dice il sindaco, Riccardo Uda - ma chiediamo all’Arst che provveda nell’immediato a ripristinare il tratto danneggiato e sensibilizziamo la Regione al problema. Il Trenino verde è una risorsa importante per Marghine e Planargia».

RIPRODUZIONE RISERVATA