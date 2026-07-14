Trenino a Niala, fumata bianca 

La storia infinita. Quella del ponte di Niala, a Ussassai, orfano del Trenino Verde da dodici anni a causa dei lavori di manutenzione su una delle opere ingegneristiche più suggestive della linea ferroviaria a scartamento ridotto Mandas-Arbatax. Chiuso dal 2016 per motivi di sicurezza, solo nel 2019 l'Arst pubblicò il bando di gara per la manutenzione straordinaria. I lavori partirono nel 2021, ma furono interrotti nel 2022. La chiusura divenne un caso politico regionale, con interrogazioni, proteste da parte del sindaco di Ussassai, Chicco Usai, e non poche polemiche da parte degli operatori turistici.

L’obiettivo

Oggi sembra esserci una svolta. La Regione ha annunciato che a breve riprenderanno i lavori per il rifacimento del ponte di Niala, intervento indispensabile per il progressivo ripristino del collegamento e per ricucire l'intera linea Mandas-Arbatax. L'obiettivo è riaprire entro la fine del 2026 il collegamento ferroviario tra Mandas e Sadali, mentre proseguirà regolarmente il servizio sulla tratta Lanusei-Arbatax. Tra questi due segmenti resta da completare l'ultimo tratto necessario per restituire continuità all'intera dorsale.

Ha però più di un dubbio il sindaco di Ussassai, Francesco Usai. «I lavori dovrebbero partire tra la fine di luglio e primi di agosto. Sono sindaco da sei anni e ne ho viste di cotte e di crude, sembra una telenovela. Non ci crederò fino a quando non vedrò il ponte finito e il treno passarci». A detta sua il timore è motivato dalla mancanza dei fondi per l'armamento ferroviario, cioè binari e traversine. «È inutile avere un bel ponte nuovo se poi il treno non può passarci. Al massimo potremmo fare bungee jumping» ironizza.

Fondazione

Ma la Regione ribadisce di voler rilanciare il progetto del Trenino e proseguire il percorso di valorizzazione delle ferrovie turistiche. L'altra novità è che, grazie agli atti approvati da Giunta e dal Consiglio, la Fondazione Trenino Verde sarà presto pienamente operativa, consentendo di rafforzare il coordinamento delle attività e programmare gli interventi necessari per il rilancio del servizio. «Il Trenino Verde rappresenta uno dei simboli più autentici della Sardegna e un patrimonio storico, paesaggistico e turistico che abbiamo il dovere di valorizzare», dice l'assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca.

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