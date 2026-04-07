Treni vietati nelle festività 

Le strade ferrate del Ventennio, tipiche del territorio, sono cosa nota. Le celebri “littorine”, poi, non fanno più notizia: vanno a 30 chilometri orari, ti proiettano nel passato con disinvoltura e respingono anche la più banale delle comodità da viaggiatore. «Il problema, ben più grave, è però un altro: com’è possibile che nei giorni di festa, una sessantina all’anno, la stazione di Nuoro sia chiusa e da qui non partano manco questi treni?», tuona l’avvocato Claudio Solinas, portavoce del Comitato Trenitalia Nuorese. «Com’è possibile che nessuno dica niente? È assurdo, ancora una volta la nostra città resta isolata ed esclusa dalla linea ferroviaria nazionale».

Pasquetta alternativa

Solinas da anni ha un chiodo fisso: conquistare un futuro migliore a misura di treno, per il centro dell’Isola. Ecco perché lunedì mattina ha accantonato un’eventuale scampagnata o gita fuori porta. Ha preferito fare il cronista, smartphone in mano, per condividere sui social tutto il suo sdegno e la rabbia. «Mi sono recato in stazione, perché è nei giorni festivi che la situazione precipita ulteriormente e diventa ancora più paradossale», racconta. «Ovviamente, ho trovato tutto chiuso, nessun treno in marcia. Per circa 60 giorni, in un anno, i viaggiatori non possono utilizzare il treno per i loro spostamenti. Incredibile, come se la domenica o a Pasqua e Natale un cittadino nuorese non avesse diritto a prendere un treno. Sì, tutte le domeniche e i festivi infrasettimanali non circolano i treni e la stazione è chiusa. C’è semplicemente un pullman sostitutivo al mattino e uno alla sera. In pratica Nuoro è totalmente isolata dalla rete ferroviaria nazionale perché il bus parte solo due volte nell’arco della giornata».

Servizio nel mirino

Anche il servizio offerto nei giorni feriali dalla stazione targata Arst suscita perplessità e malumori. «Il primo treno della giornata parte alle 8.13», spiega Solinas, mentre scorre gli orari della tratta Nuoro-Macomer. «Prima non ci sono altri treni, ma solo una corsa garantita con i pullman (alle 6.25). Di fatto, è un bus sostitutivo: bisogna scendere a Iscra e Bolotana, poi prendere il trenino sino a Macomer. Dal centro del Marghine occorre scendere un’altra volta per fare un nuovo cambio, qualora si volesse raggiungere Oristano e Cagliari attraverso la rete ferroviaria nazionale. Insomma, i viaggi con partenza da Nuoro sono sempre la solita odissea». Dal Comitato Trenitalia Nuorese rimarcano: «Solo la nuova tratta Nuoro-Abbasanta potrebbe interrompere l’isolamento». Insomma, un’altra bocciatura, numeri alla mano, del progetto Arst illustrato nei giorni scorsi in Comune per realizzare una bretella che colleghi la ferrovia Nuoro-Macomer alla linea Rfi Cagliari-Sassari all’altezza di Borore. Un progetto che al Comitato proprio non piace.

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