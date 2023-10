Treni Swing e Blues, ritmo sulle rotaie 

A colpi di Swing e Blues. La flotta ferroviaria si arricchisce anche nel Nord-Sardegna, dopo il resto dell'Isola, dei treni di ultima generazione, uno dei quali è stato presentato ieri nella stazione di Sassari. Una cerimonia che arriva a pochi giorni dai disagi vissuti dai pendolari a Olbia .

Svolta possibile dunque che arriva sulla scia del contratto di servizio da 500 milioni di euro complessivi, per il periodo 2017-2025, stipulato da Regione e Trenitalia. I nuovi mezzi mandano in pensiona i vecchi Aln688 e 663. «È il decimo Swing – spiega Maria Annunziata Giaconia, direttore business regionale e sviluppo intermodale Trenitalia - che si unisce ai sette Blues e alla flotta già presente». Copriranno 23 collegamenti, tra Olbia, Sassari e Chilivani, Golfo Aranci e Porto Torres, inaugurando nei fatti l'orizzonte green declamato da tempo, e che, dalla primavera del 2024, potranno contare su ulteriori cinque Blues. «Questi ultimi – spiega – sono innovativi perché hanno delle modalità di trazione a batteria, diesel ed elettrico e, nell'insieme, tutti sono costituiti da materiale riciclabile».

Sui binari

L'assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro e il sindaco di Sassari Nanni Campus hanno attraversato i vagoni dello Swing, dotato di tre carrozze, due motori diesel, 161 posti e 130 km/h di velocità massima, quattro stalli per le bici e due bagni, di cui uno per le persone a mobilità ridotta. Un'architettura open space, a misura di passeggero che, oltre alla vista del panorama, potrà usufruire degli schermi luminosi disseminati lungo le pareti mentre gli impianti di videosorveglianza vigileranno sulla tratta. «Più comfort e sicurezza- sintetizza Luca Zuccalà, responsabile direzione regionale Sardegna Trenitalia – e una capienza del 60 per cento in più rispetto al passato. Così vogliamo favorire la mobilità del treno rispetto alla macchina».

I tempi

Certo manca ancora l’attrattiva più efficace per gli utenti: la contrazione dei tempi di percorrenza. «Oggi - ammette l'assessore Moro – non stiamo accorciando le distanze. Stiamo però consentendo di viaggiare con treni al passo coi tempi e con l'arrivo dei Blues avremo una tra le flotte più giovani d'Italia». La diminuzione della durata è di là da venire ma, si augura, «che questo segnale di ammodernamento del parco auto voluto da Trenitalia possa andare di pari passo con gli interventi sul tracciato che riducano la distanza tra nord e sud, ovest ed est della Sardegna». In realtà ci sono già le premesse per velocizzare le tratte, una volta concluso il rodaggio delle macchine. «Dopo un periodo di prova – interviene Zuccalà – chiederemo al gestore delle infrastrutture di valutare i tempi». Ovvero di misurare i cosiddetti “tempi di spunto” delle vetture, quelli che si registrano quando il treno si ferma in stazione e riparte». Queste hanno uno spunto superiore e la ripartenza è molto più veloce. Sulla base di questo faremo “rigraficare” le nostre tracce orarie e verificheremo quali potranno essere i nuovi tempi di percorrenza». Anche perché i Blues possono raggiungere i 160 chilometri all’ora in modalità elettrico, e insieme ai colleghi Swing, sono quelli che «ci accompagneranno verso l'elettrificazione prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza».

Elettrico

Una meta di cui si scandiscono già le tappe, a partire dalla distanza Cagliari-Oristano, la prima a essere realizzata nel cronoprogramma, seguita poi da tutte le altre entro il 2026. «E i nostri treni – conclude il direttore del trasporto regionale, in carica da quattro mesi – saranno pronti per la nuova modalità fin dal primo giorno perché dispongono di un pantografo e possono essere collegati direttamente alla rete elettrica». Ma è solo l'ultima delle rivoluzioni: I nuovi treni potranno contare, dal 2025, del sistema Rmts. Con cui l'intero spostamento avverrà sotto controllo radio e il treno si guiderà da solo. Quest'ultimo movimento però, nello spartito delle ferrovie sarde, rappresenta, dopo lo swing e il blues, la metamorfosi nel jazz sincopato. E appare ancora lontano.

