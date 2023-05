Treni sovraffollati nonostante i rinforzi 

Arrivare a Cagliari in treno, si è rivelata un’odissea per centinaia di passeggeri nonostante siano stati messi a disposizione più convogli e mille posti in più.

«Il treno partito alle 7.50 da Chilivani era abbastanza pieno sin dalla partenza, ma abbiamo trovato comunque i posti a sedere», racconta una passeggera, Maria Vittoria Dettoto. «Arrivati ad Oristano i posti a sedere erano esauriti e decine di persone già viaggiavano in piedi», racconta. «La situazione è diventata sempre più problematica e nervosa quando, nelle successive fermate verso Cagliari, con il treno ormai oltre i limiti della capienza massima, stipati come animali e non riuscendo quasi ormai a respirare, la capotreno ha intimato l'apertura dei finestrini decine e decine di passeggeri sono dovuti restare a piedi perché non c'era più posto».

«In occasione del Primo maggio, sui treni sardi, soprattutto su quelli diretti a Cagliari nel giorno della Festa di Sant’Efisio, si è registrato un afflusso straordinario. Altrettanto straordinario è stato lo sforzo organizzativo per aumentare le corse, consentendo così a un maggior numero di utenti di usufruire del servizio», ha detto l’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro.

«Intensificherò il dialogo instaurato fin da inizio mandato con Trenitalia e il suo amministratore delegato, ingegner Corradi, coinvolgendo anche la Regione Sardegna. Ho già richiesto un appuntamento per verificare le possibili soluzioni immediate ma anche misure che risolvano strutturalmente il problema», ha commentano il deputato di FdI Salvatore Deidda.

