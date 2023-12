Treni, scontro al rallentatore 

RAVENNA. Il Frecciarossa, che era fermo su un tratto in pendenza, ha cominciato ad andare in retromarcia per inerzia e ha colpito, sia pure a bassissima velocità, un treno regionale fermo al semaforo. Secondo la prima ricostruzione tracciata da Trenitalia, è questa la dinamica dell'incidente avvenuto domenica poco dopo le 20 nei pressi di Faenza, sulla tratta Bologna-Rimini.

L’inchiesta

Ma a fare piena luce sulla vicenda sarà la procura, che ha aperto un fascicolo per disastro ferroviario. Al momento nessuno ha ancora ricevuto un avviso di garanzia, ma è molto probabile che presto ci saranno degli indagati. I racconti dei passeggeri sembrano confermare l’impatto in retromarcia, sia pure a una velocità tale da scongiurare feriti gravi. Sarà disposta anche una consulenza tecnica: gli inquirenti stanno sentendo altre procure che hanno lavorato su incidenti di treni, per cercare le giuste figure a cui affidare la perizia. Uno degli obiettivi delle indagini sarà capire la causa di questo incidente piuttosto atipico. L’errore umano e il guasto meccanico saranno due delle prime ipotesi, mentre almeno per ora non si procederà per le lesioni colpose: il ferito più grave ha una prognosi di 30 giorni, quindi il reato è procedibile solo a querela.

Gravi ritardi

Nell’impatto fra i treni, costato pesanti disagi ai circa 460 passeggeri coinvolti (400 sul Frecciarossa, una sessantina sul regionale), i contusi in tutto sono stati 17. I viaggiatori sono stati assistiti da Trenitalia per far loro raggiungere le loro destinazioni (sia pure con grande ritardo) su altri treni o su bus sostitutivi. Il tratto interessato è stato gradualmente riaperto ieri poco dopo mezzogiorno, ma i disagi alla circolazione sono stati molto intensi e hanno riguardato anche altre regioni, non solo quelle confinanti, in particolare sulla dorsale Adriatica, con ritardi molto importanti.

