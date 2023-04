Treni, lo sciopero paralizza l’Isola 

I temi sul tavolo sono gli stessi da tempo: i rappresentanti dei lavoratori chiedono un miglioramento delle condizioni del personale, costretto da anni a turni massacranti resi ancora più pesanti dagli organici ridotti all’osso. Criticità non di secondo piano anche quella sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. L’aumento delle aggressioni al personale viaggiante ha fatto scattare l’allarme, per ora inascoltato da parte di Trenitalia, che i sindacati vogliono invece subito affrontare.

Quasi un plebiscito. Lo sciopero del personale di Trenitalia indetto ieri dai sindacati su scala nazionale in Sardegna è riuscito a registrare un’adesione vicina all’unanimità. Dalle 9 alle 17 quasi il 100% dei circa 200 lavoratori sardi ha deciso infatti di incrociare le braccia lasciando i convogli – quelli non interessati dalle fasce protette – fermi nelle stazioni per il disappunto dei passeggeri (comunque ampiamente avvisati per tempo dalla compagnia) e la soddisfazione dei sindacati, ora più che mai in grado di rivendicare un confronto con l’azienda partendo da una solida base di consenso tra i dipendenti.

Malcontento

«Non è scontato ottenere un’adesione così massiccia nel settore dei trasporti», sottolinea Arnaldo Boeddu, segretario regionale della Filt Cgil. «Questo conferma il grande malessere dei dipendenti, ormai allo stremo, che inevitabilmente si riflette sulla qualità del servizio».

Il leader del sindacato ribadisce la posizione delle sigle. «Chiediamo un piano investimenti efficace che assicuri nuove assunzioni, mezzi più efficienti e una migliore qualità del lavoro. Esigenze fondamentali e ormai non più rimandabili».

Appello

Anche William Zonca, della Uil Trasporti, la sigla che in Sardegna rappresenta circa la metà dei lavoratori, conferma la soddisfazione per una protesta che ha di certo colpito nel segno: «Abbiamo mandato un segnale chiaro, ora l’azienda non può più snobbarci», dice il sindacalista. «Sotto i riflettori non c’è però solo il capitolo assunzioni, ma anche l’esigenza di tutelare lavoratori che gestiscono un servizio di grande responsabilità per la collettività».

Insomma, per Zonca «le problematiche emerse sono la punta dell’iceberg. Per questo chiediamo subito una svolta per far sì che vengano risolte nell’immediato le problematiche emerse».

Il “caso Sardegna”

Ignazio Lai, segretario regionale della Fit Cis, ribadisce il successo della mobilitazione che ha fermato anche il 90% del personale addetto alle officine.«L’adesione massiccia allo sciopero conferma quanto e rivendicazioni siano importanti per tutto il comparto: dalle assunzioni all’esternalizzazione della manutenzione alla sicurezza del personale viaggiante. In Sardegna, a tutto questo va aggiunto un sistema di trasporto su rotaia obsoleto, lento e che non copre neanche tutto il territorio, un sistema per il quale chiediamo da anni un piano di rilancio serio e organico».

