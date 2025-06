Treni, lavori sui binari: l’Isola tagliata in due 

L’Isola è tagliata in due. I treni – già lenti di loro – non sono in grado di collegare le maggiori città con tecnologie, velocità e tempi in linea con il 2025.Sembra, anzi, che l’ingegnere gallese Benjamin Piercy debba ancora arrivare in Sardegna per realizzare la rete ferroviaria: si starà rivoltando nella tomba nel sapere che i tempi di percorrenza da Cagliari a Sassari presto saranno gli stessi di fine Ottocento (circa 4 ore) e che la deviazione per Olbia, da Chilivani, comporta – mettetevi comodi – una traversata di circa sei ore.

Gli interventi

Trenitalia ha in corso un intervento di restyling da oltre 60 milioni. Da domenica scorsa a martedì 24 giugno, per lavori di manutenzione straordinaria (7 milioni per il potenziamento tecnologico e infrastrutturale), tra le stazioni di Oristano e Ozieri Chilivani i treni possono subire variazioni e cancellazioni tra Oristano e Sassari e tra Oristano e Olbia. Per limitare i disagi, Trenitalia ha previsto corse con bus tra Oristano e Sassari-Porto Torres e viceversa e tra Oristano e Olbia e viceversa. I bus offrono sia collegamenti diretti che con tutte le fermate intermedie. Ma il meglio (o peggio) arriverà dal 25 giugno al 14 settembre, quando la linea sarà interrotta tra le stazioni di Oristano e Macomer: saranno investiti 4 milioni per la manutenzione straordinaria e ben 50 per per lavori propedeutici alla realizzazione della tecnologia Ertms (European Rail Traffic Management System). Trenitalia ha previsto corse di bus tra Oristano e Macomer, in coincidenza con il treno Cagliari-Oristano e il treno Macomer-Sassari/Olbia. A causa del traffico stradale alcuni collegamenti tra Sassari e Olbia sono stati rimodulati con bus per evitare che l’attesa della coincidenza ad Ozieri Chilivani sia maggiore ai 20 minuti. Sui collegamenti Sassari-Cagliari e Olbia-Cagliari - dove attualmente c’è un trasbordo ad Ozieri Chilivani - è stato previsto un collegamento bus da/a Oristano a Sassari-Porto Torres-Olbia con fermate intermedie e un collegamento bus da/a Oristano a Sassari-Porto Torres-Olbia senza fermate.

La Regione

«Si tratta di fondi del Pnrr, che devono essere spesi entro una certa data. In qualsiasi periodo ci sarebbero stati disagi, ma almeno in quello indicato si salvaguarda l'utenza scolastica e parte dei pendolari abituali. Stiamo parlando di lavori inderogabili che incideranno su qualità del viaggio e sicurezza», dice l’assessora ai Trasporti, Barbara Manca. «Il cambio dei treni incide non sulla velocità del viaggio, ma sul comfort del viaggiatore e non è una cosa di poca importanza. Per incidere sui tempi di viaggio bisogna lavorare sull'infrastruttura. Quando sarà completata l'elettrificazione della rete e saranno realizzati altri lavori importanti come la variante di Chilivani ci saranno miglioramenti anche sulla velocità di viaggio». L’assessorato è vigile: «L'elettrificazione e il doppio binario sono tra i nostri principali obiettivi. Ad oggi sono in corso interventi di elettrificazione sulla Cagliari-Oristano e a breve lungo i collegamenti del Sulcis, poi si procederà al resto della rete. L'elettrificazione della rete regionale è un preciso obiettivo del Piano regionale dei trasporti su cui stiamo lavorando». Chiusura sulla tratta Cagliari-Olbia: «In realtà al netto dei lavori esiste già il treno diretto Cagliari-Olbia e anche il Sassari-Olbia. Il cambio a Chilivani è un'alternativa per chi prende il treno per Sassari. Nel lungo periodo è auspicabile un collegamento più agevole nel solco dello sviluppo futuro della dorsale orientale».

La protesta

Va da sé che, con le interruzioni previste per i lavori sui binari, viaggiare da Cagliari a Sassari e Olbia sarà un’impresa da eroi. A denunciarlo è il segretario generale della Filt Cgil Sardegna Arnaldo Boeddu. «Mentre “al sud” dell’Isola Trenitalia ha intensificato il numero dei servizi treno, da Macomer verso Olbia a e verso Sassari Porto Torres quasi nulla è stato previsto». Boeddu è infuriato. «I viaggiatori più lontani dal capoluogo regionale, dopo aver fatto due trasbordi, dovranno aspettare circa un'ora nella stazione ferroviaria di Chilivani per poter proseguire il viaggio. Serve un immediato cambio di rotta». Il capo della Filt Cgil chiede che la Regione convochi i dirigenti di Trenitalia e risolva subito la questione. Ma non è finita qui. «Dal 27 sino a metà settembre, ovvero per tutta la stagione estiva, ci sarà l’interruzione sulla Macomer-Oristano. Sia ben chiaro», chiude Boeddu, «i lavori devono essere eseguiti non solo per migliorare l’infrastruttura ferroviaria in senso lato ma proprio per poter avere la possibilità di maggiori frequenze nel servizio. Tuttavia, non possono essere portati avanti così. I pendolari non possono essere costretti a viaggi in treno con tempi infiniti e con trasbordi treno bus ed ancora treno. Bisogna verificare con il Governo e l’Ue una flessibilità nei tempi di realizzazione dei miglioramenti senza rischiare di perdere i finanziamenti». La possibilità che i soldi tornino da dove sono arrivati è il vero motivo di questa corsa a ostacoli. Ma i tempi di percorrenza da Oristano a Sassari e Olbia resteranno quelli dei tempi di Piercy anche dopo i lavori.

