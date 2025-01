Treni in tilt: «Quadro preoccupante di incendi dolosi ed esplosioni» 

Matteo Salvini si presenta alla Camera per l’informativa sulle ferrovie: accanto a lui il ministro Calderoli, nei sedili davanti una fila di sottosegretari leghisti: da Rixi a Durigon, passando - tra gli altri - per Castiello e Freni. E Davide Faraone di Iv posta la foto su X: «Nessuna forza politica di maggioranza che ci mette la faccia» a parte il «monocolore Lega». Salvini parte dal 28 novembre, data del primo di una serie di eventi che hanno composto un «quadro preoccupante di incendi dolosi, esplosioni, guasti, rotture, problemi elettrici». È l’incendio «di 17 veicoli (aziendali e privati) attraverso il rapidissimo posizionamento di materiale infiammante sugli pneumatici». Dopo tre giorni l’incendio di «due carcasse di autovetture, già in parte distrutte nella precedente occasione», azioni che sarebbero state rivendicate su «blog gestiti da frange anarchico-insurrezionaliste». Poi il danneggiamento al pantografo a Milano dell’11 gennaio e quello al deviatoio di Gricignano del 13. Il 14 la rottura della rotaia tra Valdarno Sud e Arezzo Nord, lo scatto degli interruttori nei pressi di Terontola, la disalimentazione alla linea di contatto di Roma Termini e di quella del deposito Mav nel nodo di Roma. Poi l’esposto in Procura del gruppo Fs, la manomissione della linea aerea nella stazione di Montagnana, il danneggiamento della catena di un cancello a Valdarno Sud e quello di una porta nei pressi di Roma Aurelia.

Salvini non ha convinto la leader dem Elly Schlein, che ha chiesto le scuse sue e di Meloni «per i disagi» causati ai cittadini, con «una media di 20mila minuti di ritardi al giorno». Mentre per Avs Angelo Bonelli ha detto che il ministro «si è voluto costruire un alibi ridicolo: quello di raccontare al Paese che l’Italia è in ginocchio perché una catena penzola da una linea ferroviaria», e lo ha accusato di aver «drenato l’87% delle risorse per le infrastrutture fino al 2038 per il ponte sullo Stretto».

