Treni in ritardo, per gli studenti ecco i bus 

Per avere i treni di nuovo puntuali ad Isili bisognerà attendere ancora un po’. I lavori di automazione della linea Isili-Mandas-Monserrato ormai avviati stanno creando delle difficoltà soprattutto agli studenti che arrivano nel capoluogo del Sarcidano la mattina presto e che a fine lezioni devono fare rientro a casa. La lentezza dei treni ha causato ritardi anche di venti minuti: alcuni ragazzi hanno raggiunto casa dopo le 14,30.

I ritardi

Criticità che però non poteva essere evitata visto che i convogli sono obbligati a mantenere una velocità limitata come dispone il regolamento delle ferrovie in questi casi eccezionali e vista la presenza appunto di cantieri di lavoro. L’Arst ha provveduto a limitare il ritardo riducendolo a 5 minuti. Inoltre in alcuni tratti i treni sono stati sostituiti già dai pullman per garantire ai passeggeri gli spostamenti. Un lavoro indispensabile perché questa linea possa diventare più efficiente e sicura soprattutto in vista di una maggiore utilizzo anche turistico.

Questa infatti non è solo la tratta utilizzata da pendolari e studenti ma qui transita il trenino verde che porta nel cuore della Sardegna sia in direzione Sarcidano sia Ogliastra tanti turisti isolani e non.

Il progetto

Il progetto avviato dall’Arst intende dotare la linea di tecnologie digitali intelligenti così controllare, monitorare e ottimizzare il sistemi di trasporto. Soltanto dopo la fine dell’anno scolastico, con l’interruzione delle lezioni durante l’estate, la linea che porta ad Isili verrà chiusa e le corse che non riguardano il servizio di trasporto scolastico verranno garantite sostituendo ai treni i pullman. Una chiusura che dovrebbe permettere agli operai di lavorare con maggiore celerità e completare i lavori in tempi più brevi.

L’Arst

«L'intervento – spiega il direttore dell’Arst Carlo Poledrini – riguarda principalmente la realizzazione di un sistema di controllo della marcia dei treni, attraverso un apparato centrale computerizzato che gestisce scambi, passaggi a livello e via dicendo, al fine di consentire la circolazione dei veicoli in sicurezza. L'apparato gestisce l'intera linea (circa 70 km) e consente il “dialogo” tra la linea e il treno, il controllo delle barriere complete di tutti i passaggi a livello, dei segnali di via libera, degli scambi e l'informazione agli utenti. Il treno recepisce le informazioni che riceve dai dispositivi a terra e adegua la velocità alla situazione. La gestione avviene da una unica postazione. Ciò consentirà di percorrere la linea alla massima velocità consentita dal tracciato così da eliminare l’attuale limite di 50 km/h imposto dalla norma e fornire un servizio nella massima sicurezza».

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