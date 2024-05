«Treni, in arrivo tredici milioni» 

Motrici e vagoni green per portare definitivamente la rete ferroviaria sarda nel terzo millennio. Un altro piccolo grande passo verrà fatto a breve, visto che per l’Isola è pronto un corposo finanziamento.

«Sono in arrivo 13 milioni di euro per la nostra Sardegna. Si tratta di investimenti messi a disposizione dal Mit, guidato da Matteo Salvini, per nuovi treni ad alimentazione elettrica o a idrogeno», ha detto Michele Pais, coordinatore della Lega in Sardegna. «Un’ottima notizia per i sardi, che da anni attendevano il potenziamento dei trasporti ferroviari, con mezzi moderni e veramente rispettosi dell’ambiente. Avanti così, con meno ideologia e più concretezza».

L’annuncio è stato confermato anche dal ministro delle Infrastrutture , dichiara il ministro Matteo Salvini. «Confermiamo la determinazione ad ammodernare il Paese, con massima attenzione a tutte le Regioni come dimostriamo in Sardegna, con scelte che rispettano l'ambiente senza forzature ideologiche e con buonsenso».

