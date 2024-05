Treni e bus ancora lontani dal centro intermodale 

La presenza del cantiere del centro intermodale, a pochi passi dal cuore della città, è talmente datata da passare ormai inosservata a chi si è rassegnato a non vedere l’opera ultimata. Ma non, invece, a chi la aspetta con impazienza.

L’area

Il cantiere è ormai è parte integrante dell’incrocio fra le vie Crocifisso e XX Settembre e buttando l’occhio al suo interno gli interventi appaiono ancora distanti dal potersi considerare “quasi conclusi” come ci si sente rispondere a ogni segnalazione di protesta. Tuttavia l’assessore ai Lavori pubblici Alberto Cacciarru non è affatto pessimista ed è pronto a fare il punto sullo stato dell’opera: «Si è in attesa della colata di calcestruzzo per la realizzazione del secondo piano. Una colata che dovrebbe avvenire a brevissimo e che una volta effettuata, consentirà di procedere spediti verso la realizzazione dell’opera». Cacciarru aggiunge che la ditta esecutrice dei lavori ha un cronoprogramma di sei mesi di tempo dal getto del cemento per la definizione del multipiano: «A quel punto nello stesso cantiere verranno utilizzati molti più lavoratori di quelli attualmente in opera, che - prosegue - sono sufficienti alle mansioni da effettuarsi nell’attesa della colata di calcestruzzo. Una forza lavoro che sarà implementata per consentire fra l’altro di portare a quota l’ingresso degli autobus previsto in via Crocifisso e di sistemare gli stalli».

Le critiche

Sui tempi di consegna dell’opera alla città il consigliere d’opposizione di “Insieme” Simone Saiu ha più di una perplessità: «Oltre a dover evidenziare per l’ennesima volta i ritardi sulle realizzazioni concernenti le grandi opere, per questa in particolare, sarebbe doveroso analizzare il quadro economico. – afferma – In tutto questo tempo, fra anticipi, stato d’avanzamento lavori, fallimenti delle ditte e quant’altro, non è possibile avere un’idea di quanto sia stato speso finora. Con la politica di promozione turistica che si sta portando avanti, un’opera del genere appare fondamentale al fine di dotare la città di strutture idonee, eppure ancora non si riesce ad intravedere il termine dei lavori». Un’opera pubblica che per Luigi Biggio, consigliere di minoranza di FdI, si trova ancora molto distante dall’ultimazione: «E si tratta di una circostanza decisamente grave. - specifica - L’infrastruttura sarebbe un centro di interconnessione fra la ferrovia e la “gomma”, collocata in una posizione centrale, utile e strategica per una realtà come Iglesias. Le statistiche dicono che il numero di turisti e di passaggi in città, è decisamente superiore rispetto a quando venne progettata la nascita del centro intermodale, è palese pertanto che nella sua gestione e programmazione, più di qualcosa continua ad andare come non dovrebbe».

