Treni aggiuntivi E cambiano i percorsi dei bus 

Per la Festa di Sant’Efisio cambia (come di consueto) anche la mobilità di auto e bus. Con la gran parte del centro chiuso al traffico (divieti di sosta e di transito sul sito comune.cagliari.it), il Ctm ha previsto la modifica si diverse linee: in particolare, le linee 1, 5/11, 7, 8A, 9, 10, 30R, 31R, M, PQ, PF subiranno, per la giornata di lunedì, modifiche al percorso. Tutti i dettagli sono indicati sul sito ctmcagliari.it, ma per informazioni su orari e percorsi è attivo anche il 1 maggio, dalle 8.30 alle 18.30, il numero verde 800.078.870.

Per la giornata di lunedì Trenitalia aumenta i collegamenti (del Regionale) con Cagliari e, in accordo con la Regione, mette a disposizione oltre 3mila posti in più rispetto all’offerta ordinaria. «Ancora una volta il Regionale si dimostra attento alle tradizioni locali, creando valore per i territori serviti con iniziative che permettono di lasciare l’auto a casa a tutto vantaggio della sostenibilità», afferma Sabrina De Filippis, direttore business Regionale di Trenitalia.Con questi 12 treni straordinari, il totale dei collegamenti da e verso Cagliari, nella giornata del 1 maggio, sarà di ben 110 treni. ( ma. mad. )

