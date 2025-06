Treni addio, da oggi si viaggia in pullman 

Addio, anzi arrivederci, al servizio treni nel Sulcis. Parte oggi, tra non poche polemiche, il nuovo servizio di collegamento in pullman tra le stazioni ferroviarie di Carbonia e Iglesias e quella di Decimomannu, destinazione Cagliari. Le modifiche, che resteranno in vigore sino al 31 dicembre 2026, sono dettate dai lavori di potenziamento della rete ferroviaria, inclusi il raddoppio del binario nel tratto Uta-Siliqua e l'elettrificazione della linea. I lavori impongono lo stop ai treni per 18 mesi e allungano il viaggio per arrivare a Cagliari di circa mezz’ora.

L’alternativa

Per cercare di ridurre al minimo i disagi, l’ex Agenzia regionali sarda Trasporti ha messo in campo 35 nuovi autobus ibridi Crossway, dotati di aria condizionata e altri comfort, per tre nuove linee. Una che servirà per trasportare i passeggeri dalle stazioni di Iglesias o Carbonia sino alla stazione di Decimomannu, passando per Villamassargia e Siliqua senza nessun cambio intermedio a Villamassargia, come invece avveniva per alcune corse sino all’altro giorno. A Decimo poi i pendolari potranno prendere il treno per Cagliari o altre destinazioni. Verrà istituita anche una linea diretta tra Carbonia e Iglesias, con unica fermata intermedia a Villamassargia, per facilitare gli spostamenti tra i due centri principali del Sulcis. Infine ci sarà anche un servizio circolare dedicato, che collegherà, con cadenza ogni 30 minuti, i comuni di Uta e Villaspeciosa alla stazione di Decimomannu. Tutto questo ha comportato una modifica degli orari dei treni e una durata maggiore negli spostamenti. Per fare un esempio il collegamento tra Carbonia e Decimomannu avrà una durata media di 62 minuti a cui si dovrà aggiungere la durata del viaggio sino a Cagliari: in tutto circa un’ora e mezza.

L’ascolto

Ieri, nel corso della presentazione del nuovo servizio l’amministratore unico di Arst Roberto Neroni ha garantito che «saremo sempre presenti per supplire a momentanei disguidi. Ridurremo al massimo i disagi e ci diciamo pronti a rappresentare alla Regione eventuali richieste di modifiche provenienti dagli utenti». L’assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca assicura che «è stato messo in piedi un ottimo servizio che ha usufruito dell’interazione tra Arst e Ferrovie e potrà disporre dei nuovi mezzi per dare all’utenza un servizio migliore». Alla presentazione erano presenti anche il direttore del servizio della Regione Emanuela Cecere, che ha ricordato che sarà sufficiente un biglietto unico per l’intera tratta, e la dirigente del servizio dell’Arst Francesca Sulis che ha precisato come in un giorno feriale estivo saranno a disposizione oltre 130 corse, suddivise nelle tre linee. Erano presenti anche il sindaco di Carbonia Pietro Morittu: «Pur consapevoli dei disagi, – ha detto – siamo contenti che l’Arst con la supervisione dell’assessorato regionale abbiano prontamente dato risposte». Presente anche il sindaco di Iglesias Mauro Usai: «Quando facciamo modifiche alla nostra casa – ha detto - siamo consapevoli di dover subire disagi momentanei per poi poter godere di un posto migliore e più efficiente. Lo stesso vale per quanto stiamo affrontando in questo momento con i trasporti».

