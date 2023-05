Treni a idrogeno sulla Sassari-Alghero, dibattito aperto 

La realizzazione della connessione tra la tratta Sorso-Sassari-Alghero e l’aeroporto di Fertilia con il tram-treno che attraversa il conglomerato urbano, è stato l’argomento al centro del dibattito voluto dal Comitato Metrotranvia, nella sala Pasqual Gallo ad Alghero. Oltre due ore di interventi sulla programmazione dei trasporti su rotaia e del treno sperimentale a idrogeno che però lascia molte perplessità, sia dal punto di vista tecnico sia per gli espropri che si dovranno compiere.

«Arriveranno 170 milioni di euro per gli interventi di potenziamento del collegamento ferroviario Alghero-Aeroporto, da parte dell’Arst, – ha detto il coordinatore del Comitato, Rosario Musmeci – con la realizzazione di un impianto di produzione di idrogeno. Un tassello importante, intorno a cui manca però il fondamentale collegamento con penetrazione urbana in Alghero, in tram-treno».

In ogni caso la sperimentazione dell’uso dell’idrogeno, per il Comitato, dovrebbe essere meglio ripensata anche perché la sua utilizzazione nella trazione ferroviaria, finora, non avrebbe prodotto risultati incoraggianti.

Poi ci sono i residenti delle campagne in allarme: il progetto della nuova tratta ferroviaria Sassari-Mamuntanas-Aeroporto dividerebbe in due le borgate di Tanca Farrà e Sa Segada, parcellizzando diverse aziende agricole del territorio. «Io vedo un’opportunità che il territorio potrebbe cogliere. Ci sono ingenti finanziamenti», ha ricordato l’assessore all’Urbanistica Emiliano Piras.

«Non accettiamo progetti calati dall’alto», ha avvertito il consigliere Valdo Di Nolfo. «Alghero chiede rispetto e che venga dato seguito al piano di mobilità regionale che prevede la linea tranviaria Alghero-Aeroporto-Sassari attraverso l’elettrificazione della linea esistente. Con gli stessi finanziamenti del Pnrr – ha concluso Di Nolfo - si elettrifica tutta la rete ferroviaria del nord ovest della Sardegna».