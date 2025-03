«Tremila subito, gli altri al collaudo» 

È fissata per questa mattina l’udienza di convalida del tecnico comunale di Sestu, arrestato lunedì sera dai carabinieri del Nucleo investigativo di Cagliari dopo aver intascato una tangente di 3mila euro in contanti da uno dei responsabili della società Italgas, azienda nazionale che sta effettuando degli importanti interventi nel sottosuolo della città. Antonio Fadda, il capo del Settore Urbanistica dell’Ufficio Tecnico, dovrà comparire davanti alla giudice del Tribunale, Manuela Anzani, accompagnato dal difensore di fiducia Pier Andrea Setzu, che poi deciderà se applicare una misura cautelare. Dal giorno dell’arresto l’ingegnere 55enne è chiuso in carcere a Uta.

La tangente

A condurre l’inchiesta è il sostituto procuratore Nicola Giua Marassi che ha ordinato l’arresto contestando la tentata induzione indebita a dare o promettere utilità: un reato solo tentato, nonostante lo scambio della tangente, perché a prescindere dalla volontà dell’indagato non poteva compiersi visto che l’intera operazione di consegna del denaro era monitorata di nascosto dai carabinieri che avevano segnato i soldi. Antonio Fadda è stato arrestato poco prima delle 16.30 di lunedì, in un bar della Corte del Sole, dove aveva appuntamento con il referente dell’Italgas Reti.

La denuncia

Tre giorni prima della trappola allestita dagli investigatori del Nucleo investigativo e dai colleghi di Sestu, era stato proprio il responsabile dell’azienda che si occupa di costruire le condotte del gas a presentarsi in via Nuoro, preso a verbale dal gruppo comandato dal tenente colonnello Nicola Pilia. Ai militari aveva raccontato che, dopo aver tenuto una riunione con gli amministratori locali per le opere da fare a Sestu, il 27 febbraio aveva ricevuto una telefonata da Fadda che gli proponeva un incontro per parlare della sua pratica. Ma non in Comune, bensì alla Corte del Sole. E sarebbe stato proprio in uno di quei tavolini che Antonio Fadda avrebbe ricordato all’interlocutore che il suo ufficio era sovraccarico di lavoro e che spettava a lui il compito di stabilire le priorità.

La proposta

Il funzionario dell’Italgas ha poi detto ai carabinieri che l’ingegnere, abbassando la voce, gli avrebbe detto «io aiuto voi e voi aiutate me», una frase non immediatamente capita che ha avuto bisogno di un successivo chiarimento. «Tre prima dell’atto di cessione», gli avrebbe poi detto, «e tre prima del collaudo», facendo anche il gesto con le dita della mano. Rispondendo di non poter prendere quelle decisioni senza conferire con il suo capo, l’uomo ha preso tempo e, qualche giorno dopo, ha sporto denuncia ed è scattata la trappola. Oggi il giudice deciderà sulla convalida.

