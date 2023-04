Tremila sbarchi in attesa del decreto 

Mentre s’intensificano gli sbarchi (tremila migranti in tre giorni), il governo vara la stretta. Parola d'ordine è “stringere” le norme in vigore sull'immigrazione, in particolare sulla protezione speciale dei richiedenti asilo e sui rimpatri degli irregolari, perché siano un vero deterrente contro gli arrivi di migranti in Italia. Su questo sta lavorando il governo dopo aver annunciato che presenterà emendamenti al decreto varato dopo il naufragio di Cutro all'esame del Senato. Nessun passo indietro, né generiche riformulazioni del testo. Il governo, dunque, punta a rafforzare la stretta sulle norme; stretta condivisa dalla Lega e rivendicata dal ministro Matteo Piantedosi.

Barche in avaria

Intanto è stato un tragico fine settimana di Pasqua nelle acque del Mediterraneo, dove si sono intensificate le segnalazioni di barche in avaria e migranti in cerca di aiuto, con un crescendo di attività dei soccorritori che da venerdì a ieri, lunedì di Pasquetta, ha consentito di trarre in salvo circa duemila persone alle quali si sono aggiunti altri 1.200 migranti con operazioni di soccorso nello Ionio tra la Sicilia e la Calabria. Trentotto sono invece le vittime di due naufragi, uno al largo della Tunisia e l'altro in acque Sar maltesi, e 18 i dispersi.

Regole più rigide

Il governo, dunque, punta a rafforzare la stretta sulle norme e sceglie di farlo attraverso emendamenti che portino la firma dell’esecutivo - tutto, non solo di una parte - forse anche per dare un segnale di compattezza della maggioranza oltre i confini nazionali. Così, oggi alle 18, la commissione Affari costituzionali del Senato tornerà a riunirsi. A primo acchito, gli emendamenti del governo sembrerebbero fare a pugni con quelli già proposti dalla Lega (21 in tutto e che l'ex Carroccio non intende ritirare).In realtà il grosso delle modifiche targate Lega non verranno toccate - assicurano più fonti - ma saranno limate dal punto di vista tecnico-formale . Ad esempio, resteranno le limitazioni per ottenere la protezione speciale ma probabilmente, in alcuni casi, saranno più rigide rispetto a oggi. Potrebbe saltare, invece, la proposta della Lega di creare una struttura di missione «con compiti consultivi e di indirizzo» per l'integrazione dei migranti.