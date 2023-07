Tremila lattine vuote per la scritta sul colle 

“Resilienza”: la scritta a caratteri cubitali, lunga 30 metri e larga 4, è comparsa all’improvviso su un fianco di Mont’e Sicci, alla periferia di Dolianova. Un’installazione di grande impatto visivo, composta da oltre tremila lattine recuperate nelle cunette e nei sentieri di campagna. Materiale di riciclo che si trasforma in un’opera d’arte per sensibilizzare le persone su un triste fenomeno che investe tutta la Sardegna: l’abbandono indiscriminato di rifiuti nelle periferie di paesi e città.

L’idea è dell’artista Francesco Picciau, seguace della Land Art, corrente artistica nata negli Stati Uniti alla fine degli anni ’60 in difesa dell’ambiente e del paesaggio: «Mi sono ispirato alle scritte che qualche anno fa, durante un viaggio in Perù, ho visto sulle pareti brulle delle Ande – spiega Picciau – quelle erano realizzate con le ruspe sfruttando il contrasto tra il terreno arato e l’erba secca. Io invece ho utilizzato materiale di scarto abbandonato da passanti e automobilisti nelle strade intorno a Dolianova: tremila lattine, soprattutto di birra, raccolte in poco più di sei mesi».

Le foto dell’installazione postate sui social hanno subito raccolto centinaia di commenti di approvazione: «L’obiettivo è scuotere le coscienze su un tema di vitale importanza come la difesa della natura – commenta l’artista – una lattina abbandonata resisterà per sempre alle intemperie e rimarrà a testimoniare la maleducazione e l’inciviltà delle persone. Non abbiamo ancora capito quanto sia importante contribuire, nel nostro piccolo, a mantenere pulita la terra in cui viviamo».

