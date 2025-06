Tremila incivili dietro l’angolo 

Oltre tremila segnalazioni in appena cinque mesi, molte delle quali legate a problemi concreti della quotidianità cittadina come traffico, soste irregolari e situazioni di pericolo. È questa la fotografia dell’attività della centrale operativa della polizia Locale di Nuoro. In totale, sono state 3.298 le richieste di intervento pervenute dai cittadini, tramite contatto telefonico diretto o attraverso l’applicazione “Nuoro Cittadinanza Attiva”. E con le segnalazioni si impennano le sanzioni: +136% nel 2024 rispetto all’anno precedente.

Viabilità e vandalismo

Nel dettaglio, il 63% delle segnalazioni riguarda problematiche connesse alla viabilità urbana: per passi carrabili ostruiti, occupazione abusiva di stalli riservati ai disabili, incidenti, e soste irregolari. Il restante 37% è relativo a situazioni di pericolo, oppure abbandono di rifiuti, decoro urbano, danneggiamenti e richieste di supporto ad altre forze di polizia o carabinieri. Oramai è diventata fondamentale per l’efficacia degli interventi la rete di videosorveglianza, composta da 138 telecamere, insieme all’impiego di tecnologie digitali avanzate. Grazie a questi strumenti, il 94% delle segnalazioni arrivate alla centrale della polizia Locale ha avuto esito positivo. Non solo. Con l’adozione di tablet e software per la rilevazione tridimensionale degli incidenti, dotati di geolocalizzazione in tempo reale, è stata possibile una mappatura costante delle aree più critiche, facilitando l’intervento tempestivo degli operatori. Nuoro, secondo il rapporto Adiconsum, è il comune che ha avuto un’impennata sul fronte multe stradali. Gli incassi sono saliti in un anno di quasi il 136%, passando dai 406mila euro del 2023 ai 957mila euro del 2024, con una media pro-capite delle sanzioni in base al numero di abitanti di 28,5 euro, ma lontana dai di 40,7 euro ai risedenti di Cagliari.

Giornate critiche

Le segnalazioni e le richieste di intervento si sono concentrate soprattutto la mattina, dalle 7 alle 14 (2.023 in tutto), oltre il 60% del totale. Seguono le fasce orarie 14-17 con 709 richieste, 17-20 con 536, e 20–24 con 30 segnalazioni. Il mercoledì è il giorno con il maggior numero di contatti (578), seguito dal lunedì (566). La giornata meno attiva è la domenica, con 128 richieste. «I risultati raggiunti – spiega il comandate della polizia Locale Massimiliano Zurru – sono frutto della digitalizzazione dei processi operativi e dell’impegno continuo per potenziare la sicurezza urbana. Il nostro obiettivo è promuovere un modello di polizia moderno, trasparente e vicino ai cittadini».

