Tremila euro per un diploma di maturità. Studenti formalmente iscritti ma lezioni mai frequentate. Di punto in bianco, tre giovani di Tortolì, Tertenia e Baunei hanno conseguito il titolo di perito elettronico che li avrebbe avvantaggiati nelle graduatorie concorsuali. Gli accertamenti si sono concentrati sull’attività scolastica svolta tra il 2023 e il 2025 da un centro studi di Caserta, specializzato nel recupero degli anni scolastici e nella preparazione all’esame di maturità. Secondo quanto emerso dalle indagini, condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Caserta e coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, l’istituto era al centro di un gruppo che, con l’ausilio di istituti paritari, veri e propri diplomifici, assicurava agli studenti (previo pagamento di somme in denaro) il superamento dell’esame di Stato.

Titolo farlocco

Altro che ansia da notte prima degli esami. Secondo gli investigatori, i tre giovani ogliastrini, alla stessa stregua di tanti altri coetanei residenti sulla Penisola, hanno conseguito il diploma delle scuole superiori pagando 3mila euro alla Soci@l School di Caserta e alla Future’s Institute di Marcianise e, soprattutto, senza mai frequentare. In un amen, dopo aver aperto il portafogli, si sono ritrovati con un titolo in tasca, utile a scalare le graduatorie per prendere parte a concorsi professionali che avrebbero garantito loro un posto di lavoro. I tre giovani ogliastrini, fra i 25 e i 30 anni, hanno così ottenuto il diploma (farlocco) nel settore tecnologico, indirizzo elettronico ed elettrotecnico e articolazione elettronica. In sostanza lo stesso titolo rilasciato dall’Istituto tecnico industriale di Tortolì dove, però, si frequenta regolarmente per cinque anni culminando il percorso con esame di Stato.

La posizione

Nell’ambito dell’indagine, i pm Oriana Zona e Gionata Fiore hanno disposto il sequestro preventivo d’urgenza degli attestati conseguiti dai tre ragazzi ogliastrini che, ieri, hanno ricevuto la visita del personale della Guardia di finanza di Arbatax. Al momento non sono indagati. Lo sono, invece, altre 79 persone (compresi i docenti che non si sarebbero mai recati in aula per tenere le lezioni) che, sulla Penisola, sono chiamate a rispondere, a vario titolo, di associazione a delinquere, falso e corruzione. Contestazioni legate alla presunta costruzione di registri scolastici non veritieri e al pagamento di somme di denaro per ottenere titoli utili a scalare le graduatorie nei concorsi pubblici.

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