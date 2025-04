«Tremila arrivi in Italia dalla rete egiziana» 

CATANIA. È un’organizzazione che operava tra Egitto, Turchia e Grecia con ramificazioni in Italia quella che, «con 18 eventi migratori accertati», avrebbe «favorito l’ingresso clandestino in Italia, dal 2021 a oggi, di almeno tremila persone». Con introiti stimati in «almeno 30 milioni di euro». Lo sostiene l’inchiesta “El Rais” della Dda di Catania, che attraverso un’operazione internazionale ha portato all’arresto di sette egiziani, accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di migranti e di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, aggravata dalla circostanza di operare in ambito internazionale. Altri otto indagati fuori dall’Ue sono sfuggiti all’esecuzione dell’ordinanza. Il provvedimento è stato eseguito nelle province di Cosenza, Catania e Catanzaro, oltre che in Albania, Germania, Oman e Turchia. In Turchia, dove si era trasferito per sfuggire a una condanna a 10 anni in Egitto, è stato arrestato come capo dell’associazione l’egiziano Assad Ali Gomaa Khodir, detto Abu Sufyen. Dalle indagini della mobile di Siracusa, partite dopo l’arresto di tre sospetti scafisti su una barca a vela arrivata ad Augusta, è emersa una struttura che reclutava skipper professionisti in Egitto, gestiva la logistica dei migranti provenienti mediorientali e africani e il loro trasporto verse le coste italiane e in Grecia.

RIPRODUZIONE RISERVATA