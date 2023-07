Tremila abbonati 

Prosegue sostenuta la corsa all'abbonamento per la nuova stagione del Cagliari. Anche nel weekend sono continuati i rinnovi, superando quota 3.000: in pochi giorni quasi metà dei 7.019 abbonati della scorsa stagione ha sfruttato la prelazione, attiva sino a domani. Da oggi (9-13 e 16-20) riapre lo store di piazza L'Unione Sarda, che si affianca alle rivendite autorizzate e a TicketOne, mentre la vendita libera per tutti (a prezzi leggermente più alti rispetto alla fase in corso) partirà giovedì. (r.sp.)

