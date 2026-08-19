Trekking per le famiglie, nell’Isola niente è impossibile 

C’è chi si avventura sui tortuosi e ripidi sentieri del Supramonte con i sandali infradito o le scarpe da passeggio, ignaro di cosa lo attenda, e chi invece pensa che anche nei luoghi più remoti dell’Isola ci si possa arrivare tranquillamente a piedi con bimbi al seguito. È una questione di scelta, attrezzature e consapevolezza. Lo spiega bene Matteo Cara, geografo nuorese, autore di numerose pubblicazioni dedicate ai percorsi e alla natura della Sardegna (“Sentieri”, e le collane “Camminare in Sardegna” edite e distribuite dal gruppo L’Unione Sarda), che questa volta, con la casa editrice Imago, ha pensato di puntare la sua attenzione sulle famiglie.

Nuovo lavoro

La guida “Trekking in Sardegna per le famiglie” è un condensato di bellezza che mette insieme venti itinerari, dal più facile a quello per camminatori un po’ più esperti, dove anche i bambini possono partecipare all’escursione facendo i conti solo con un po’ di fatica, ma in piena sicurezza e autonomia. Cara, mettendo insieme come al solito competenza scientifica e capacità di divulgazione, descrive i luoghi dell’Isola, frammenta i dettagli dell’escursione per fare in modo che si possa godere anche del più piccolo particolare, e compone un mosaico di sentieri che possono essere un’ottima idea per far abituare anche i più piccoli alla natura.

Il grado di difficoltà

Si parte dalle escursioni più semplici, quelle da fare anche con il passeggino, per poi aumentare le difficoltà, ma sempre tenendo presente che tutti i venti itinerari sono a misura di famiglia appunto. Anche arrivare in cima a Punta La Marmora, vetta dell’Isola, chiamata dai pastori e dagli abitanti del Gennargentu “Perdas Crapias”, non è un sogno irrealizzabile, ma basta affrontare l’ascesa lungo il percorso giusto. E così le duecento pagine del libro (facile per il formato anche da portare nello zaino) si snodano tra le passeggiate più rilassanti nell’Oasi marina di Biderosa (Orosei) o nel Parco di Molentargius a Cagliari, fino al torrione misterioso di Perda Liana, in territorio di Gairo, e alla cascata di Su Stampu e su Turrunu, tra Sadali e Seulo, una piscina naturale che in piena estate può garantire refrigerio, un paesaggio fantastico e divertimento. E poi la vecchia strada romana di Pula, la duna di San Nicolò a Buggerru, l’antica via dei carri dell’Ortobene, fino all’ascesa verso il villaggio di Tiscali e la bellezza primaverile o autunnale delle distese lacustri della Giara dove i cavallini sono i veri re della natura. «Questa guida propone una selezione accurata dei sentieri storici dell’Isola, scelti tra i percorsi più amati e conosciuti, con un’attenzione particolare ai percorsi tracciati e attrezzati – scrive Matteo Cara nell’introduzione del libro – Fra questi abbiamo selezionato gli itinerari più adatti alle famiglie differenziandoli per tipologia e area geografica. L’obiettivo è offrire camminate sempre varie che garantiscano ai più piccoli, a ogni uscita, nuove scoperte e stimolanti occasioni di crescita».

Le istruzioni

Itinerari descritti nei minimi particolari, carte geografiche di facile lettura che illustrano il percorso, immagini che rendono l’idea di quello che si andrà a vedere e, non ultimo, un qrcode che permette, per ogni percorso, di scaricare la traccia sullo smartphone e seguirla metro dopo metro per evitare inconvenienti durante l’escursione. Il bello viene quando si indossano le scarpe da trekking e si inizia a camminare, passo dopo passo, immersi nella natura, alla scoperta della bellezza di un’Isola universo, che Matteo Cara descrive da geografo innamorato della sua terra.

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