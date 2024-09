Trekking nelle Grotte: boom di richieste 

Seppur con posti limitati per garantire la sicurezza, i due precedenti trekking organizzati dal consorzio Natura Viva Sardegna nell’ambito della seconda edizione della rassegna “Experience summer cave”, hanno visto prenotare ogni volta tutti e 35 i posti a disposizione. Il presidente del consorzio Fiorenzo Casti si augura che anche il trekking che chiuderà la rassegna domenica 15 settembre alle 19, sortisca lo stesso esito (posti solo su prenotazione al 348 0553309). «È il nostro auspicio - dice Casti - anche perché si tratta di un suggestivo trekking in notturna di 4 ore che, grazie alle nostre guide del Wwf e allo staff di supporto, permetterà di ascoltare al crepuscolo i potenti bramiti dei tanti cervi che popolano il territorio».

È un periodo particolarmente favorevole per il consorzio e per la grotta di San Giovanni. Ieri, inoltre, l’ipogeo carrozzabile più lungo al mondo, ha ospitato il suo terzo matrimonio civile. A dire si in uno scenerio unico Massimo Atzei di Domusnovas e la pugliese Rosa Recchia, coppia residente in Piemonte. (s. f.)

