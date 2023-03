Trekking, maggio promette bene 

Pasqua in calendario il 9 aprile troppo bassa, con conseguenze scarsità di prenotazioni, ma un mese di maggio ricco di promesse, con tante gruppi che hanno già prenotato pernottamenti e servizi, sostanzialmente legati al mondo del trekking.

Gli alberghi

Si presenta così, l’apertura della stagione turistica 2023 tra Baunei e Santa Maria Navarrese. «Finora sono poche le prenotazioni effettuate per la settimana di Pasqua, come solitamente accade quando la festività cade tra fine marzo e primi di aprile – spiega Chiara Murru, dell’Hotel Goloritzè – ma per quanto riguarda il mese di maggio il trend si mostra decisamente più positivo, grazie al traino del trekking». Stessa musica anche nella frazione costiera: «Ogni volta che la Pasqua cade agli inizi di aprile la festività non riesce a fungere da apertura di stagione – conferma Chiara Erittu, dell’Albergo Santa Maria – ma anche da noi promettono bene maggio e settembre, che un tempo erano mesi spalla, da bassa stagione, e che invece da qualche anno sono i mesi che vengono prenotati con largo anticipo dagli appassionati di escursionismo».

Goloritzè

L’enorme capacità attrattiva del territorio baunese, che oltre all’ormai famoso Selvaggio Blu offre agli appassionati di trekking diverse opportunità meno impegnative, in ogni caso porterà certamente un fine settimana pasquale da tutto esaurito a Cala Goloritzè, che proprio alla vigilia di Pasqua, sabato 8 aprile, vedrà l’avvio ufficiale del servizio di vigilanza all’ingresso del sentiero e in spiaggia, con il contestuale avvio del numero chiuso – massimo 250 persone contemporaneamente – e del relativo ticket di 6 euro. «Anche quest’anno il consiglio comunale ha affidato alla partecipata Marina srl il progetto della gestione del sentiero per Goloritzé – spiega il sindaco Stefano Monni – e proprio in questi giorni sono stati pubblicati i bandi per le assunzioni degli addetti; confidiamo che per Pasqua le procedure di assunzione siano terminate così che si possa usufruire di tutti i servizi connessi al sentiero, più in generale, mi auguro che le festività pasquali siano l’inizio di una stagione ricca di soddisfazioni».