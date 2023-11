Trekking e mountain bike sui sentieri dei minatori 

“Pedalando sui passi dei minatori” è l’evento organizzato dall’Adventure Bike di Gonnesa per domenica. Due saranno i percorsi in mountain bike, uno più lungo e uno più breve, e un percorso di trekking. Tutti gli itinerari hanno in comune, oltre alla natura che fa da cornice alle escursioni, le testimonianze del passato minerario. A seconda del percorso scelto si arriverà fino a Monte Onixeddu, giungendo poi a Seddas Modditzis e Sa Macchina Beccia: un’occasione per ripercorrere, in bici o a piedi, gli antichi sentieri dei minatori. “Pedalando sui passi dei minatori” è giunto alla sesta edizione. Le iscrizioni si effettueranno a partire dalle 8.30 in piazza del Minatore, la partenza è fissata per le 9. (a. pa.)

