Trekking e mountain bike per scoprire i villaggi minerari 

Un percorso dedicato alla scoperta dei villaggi minerari dell’Iglesiente. Il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna organizza “Open your mine”, l’evento che permette di esplorare alcuni siti del territorio, conoscere la loro storia e le persone che vi abitano. In collaborazione con il Comune d’Iglesias, le associazioni e i gestori dei siti, il 18 novembre si terrà una giornata caratterizzata da due attività di outdoor e visite guidate, con percorsi di trekking e mountain bike. Il primo percorso inizierà alle 9 con partenza e rientro al villaggio di San Benedetto, della durata di 4 ore e della lunghezza di 6,5 chilometri. Stessa ora e stesso luogo di ritrovo per il percorso di mountain bike (30 chilometri). (ad. s.)

