Trekking e gite in bici da Capo Frasca fino al Montiferru  

Passerà anche nell’Oristanese la nuova rete sentieristica sarda, che cresce con alcune centinaia di chilometri per bici, trekking ed escursioni a cavallo. Sono i nuovi percorsi allestiti da Forestas per tanti escursionisti e appassionati di natura da scoprire e vivere a piedi, in bici e a cavallo: attraverseranno Capo Frasca, lo stagno di Marceddì, Monte Arci, il Grighine, i complessi forestali del Barigadu, Montiferru, Planargia e Marghine. Per Forestas si tratta di un grande risultato: «Questa rete oristanese avrà un importante impatto sulla ramificazione e sulla connessione della rete ufficiale di sentieri dell’Isola, che dovrebbe così superare la soglia dei 3mila chilometri di tracciati ufficiali inseriti nel catasto regionale, accessibile a tutti tramite il portale SardegnaSentieri.it.».

La mappatura è stata preparata minuziosamente dai tecnici di Forestas che hanno effettuato sopralluoghi, incontri nei territori, analisi cartografiche, raccogliendo le proposte dei Comuni, delle Unioni di Comuni, Gal e del Cai di Oristano. «Come previsto dalla Legge regionale 16 del 2017 Forestas ha predisposto attraverso i tecnici del Servizio territoriale di Oristano uno studio cartografico, individuando le direttrici e gli snodi più significativi della rete ciclo-escursionistica e ippoviaria». Appena arriverà l’approvazione della Regione seguirà un rapido e dettagliato percorso di verifica di assoggettabilità a Vas, poi la nuova rete di sentieri sarà realtà.

RIPRODUZIONE RISERVATA