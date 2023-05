Trekking e degustazioni nei ciliegeti aperti ai turisti 

Superata la grande diga del Leni, la vallata di Villascema è tutta un fermento. C'è chi spiana, chi trincia per preparare i parcheggi, chi pulisce l'area, chi prepara confetture, chi monta gli stand. È tutto pronto per la manifestazione Ciliegeti Aperti prevista domani. Novità di quest'anno, il trenino turistico: «Viaggerà su e giù dalla fine della diga fino al villaggio dei pastori», anticipa Curridori, presidente dell'Asp Ciliegeti Aperti.

«Abbiamo iniziato a lavorare sulla festa già dai primi di gennaio – dice Curridor – l’associazione conta una trentina di produttori di ciliegie, qui a Villascema è la coltivazione regina. I nostri obiettivi? Promuovere e far conoscere la vallata di Villascema e lasciare qualcosa di bello alle nuove generazioni; il patrimonio naturale è una risorsa per costruire un'alternativa lavorativa alle fabbriche. La chiave per migliorare è la cooperazione, siamo grati ai tanti villacidresi, alla consulta giovanile e alle associazioni».

«Ciliegeti aperti è utile a promuovere non solo la nostra produzione di ciliegie, ma anche il nostro territorio, da diversi punti di vista: ambientale, enogastronomico, turistico», dice l'assessore al Turismo Marco Erbì. «Ho piante che curo da oltre 25 anni. Siamo coltivatori e insieme custodi di questa terra e delle biodiversità che contiene» aggiunge l’agricoltore Raffaele Frigau. Tante le iniziative promosse dagli organizzatori: desgustazioni un trekking, lavorazione del formaggio e tosatura nel villaggio di pastori e infine il raduno delle 500.

