Trekking e ciclismo tra fango e rifiuti 

Trekking e corsa “a ostacoli” nella zona delle Quattro Stagioni di Iglesias: «A un mese dagli interventi di manutenzione e riqualificazione la strada per arrivare al sito è di nuovo colma di pozzanghere e piena di rifiuti». La protesta questa volta arriva dalla associazione Eremidu, che raccoglie decine di appassionati delle escursioni nelle campagne cittadine. «Ho rimosso personalmente molti rifiuti dalla strada. Gli interventi non sono serviti a nulla: è di nuovo un pantano, dopo appena un mese - racconta Andrea Sanna, istruttore e fondatore dell’associazione -. Purtroppo a queste inciviltà sono abituato: passo i miei fine settimana a raccogliere rifiuti nelle zone rurali della Sardegna, anche se dovrebbe essere compito dei Comuni».

Corsa e degrado

Luigi Biggio, consigliere di minoranza, nel tempo libero pratica corsa e ciclismo. Ogni settimana percorre diversi tratti di campagna e conosce bene il problema riportato dall’associazione: «Durante la campagna elettorale ho criticato lo stato fatiscente delle strade rurali — commenta Biggio — se si vuole puntare su siti importanti come quello delle Quattro Stagioni, così come su tanti altri, bisognerebbe iniziare a rendere le strade realmente percorribili. Oggi sono ridotte a mulattiere, accessibili solo con fuoristrada, e bastano due giorni di pioggia per renderle impraticabili. È un problema non solo per un certo tipo di turismo che così non può svilupparsi, ma anche per le abitazioni e le aziende penalizzate da infrastrutture da terzo mondo».

Le immagini

«Dalle foto si nota la superficialità dell’intervento — dichiara Sanna — a cominciare dalla pendenza realizzata verso la montagna invece che verso la diga. Hanno addirittura mescolato rifiuti e terra per livellare la strada. È la seconda volta che intervengo a mie spese. Capisco che sia difficile installare telecamere ovunque, ma non effettuare mai un controllo mi pare assurdo».’assessore all’Ambiente Francesco Melis ricorda che «i lavori nella zona non sono ancora terminati. Purtroppo molti incivili frequentano l’area». Quanto alle critiche sulla qualità dell’intervento, aggiunge: «Accuse false. La ditta ha lavorato in modo eccellente e i rifiuti sono stati abbandonati dopo che gli operai sono andati via. Ho seguito personalmente l’evoluzione del cantiere giorno per giorno e non ho visto rifiuti. È comunque impensabile garantire un servizio di sorveglianza in ogni area per evitare lo scarico abusivo. In ogni caso, la linea dell’amministrazione resta quella della tolleranza zero verso chi abbandona i rifiuti».

