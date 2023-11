Trekking, convegni e folclore: si apre la Sagra delle olive 

Iniziano oggi a Gonnosfanadiga le attività legate alla Sagra delle olive giunta alla 36esima edizione. Alle 17 prevista l’esposizione della bandiera che definisce Gonnosfanadiga “Città dell'olio”, alle 18.30 con l’accompagnamento della Banda Puccini si inaugurerà la sagra alla Fiera mercato. Domani alle 9 l’apertura degli stand che chiuderanno alle 21: in programma numerose iniziative. Alle 9 la prima attività all’aperto con il trekking organizzato dall’associazione parco Monte Linas, sul colle Carong’e Majori fino alla croce che sovrasta il paese. Alle 9,30 partirà il trenino turistico che dalla fiera mercato arriverà al frantoio, ai mulini, alle chiese storiche fino alla mostra flora e fauna. Alle 10,30, alla fiera mercato, al via i convegni organizzati da varie associazioni come Laore, società Mater terra nostra, Gal, Città dell’olio che tratteranno di identità, marketing, ecosostenibilità e oleoturismo. Alle 11 inizieranno i laboratori: il primo sarà Fregula e malloreddus e, subito dopo, spazio alla degustazione dei prodotti tipici. Alle 17 arriveranno i mamuthones e gli issoadhores. Domenica alle 9 un nuovo trekking tra gli ulivi secolari di Gonnosfanadiga, alle 9,15 ci sarà il laboratorio del sapone antico, quello della pasta, l’assaggio dei prodotti tipici e, alle 16, inizierà l’animazione per i bambini. Alle 17 ci sarà la premiazione del miglior stand e della migliore vetrina, subito dopo la Pro Loco distribuirà le bruschette con l’olio nuovo. ( jo. ce. )

