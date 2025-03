Trekking archeologico a San Pietro Paradiso  

Un tour tra natura e storia. Domenica 6 aprile, il Giardino di Casa Piga propone un evento che coniuga archeologia e meditazione: si parte da un trekking alla tomba dei giganti “sa murta sterria e'pizzus”, in località San Pietro Paradiso, tra le aree più ricche di storia e testimonianze nuragiche del Sud Sardegna. La giornata continuerà in località Sant’Isidoro, a casa Piga, con un’attività di meditazione e rilassamento all’aria aperta. L'evento si svolgerà dalle 9 alle 16.30, per informazioni è possibile chiamare il 320.4861090.

