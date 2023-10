Tregua umanitaria, all’Onu l’Italia si astiene 

È arrivata nella notte - dall'ambasciatore Maurizio Massari, rappresentante permanente all'Onu - la notizia dell'astensione dell'Italia sulla risoluzione Onu per una tregua umanitaria a Gaza con la sospensione dei combattimenti. «Manca la condanna inequivocabile degli attacchi di Hamas a Israele, manca il riconoscimento del diritto di difendersi di ogni Stato sotto attacco, in questo caso Israele, e non si menziona la richiesta del rilascio immediato e incondizionato degli ostaggi del 7 ottobre», spiega subito il diplomatico.

«Era la più equilibrata tra le posizioni possibili, per evitare una escalation», difende la scelta da Acqualagna la premier Giorgia Meloni. «Non era accettabile, perché non c'era la condanna esplicita di Hamas», rincara la dose il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani. Ma il vento della disapprovazione delle opposizioni già soffiava forte su questa decisione dell'Italia, che Elly Schlein ha giudicato un errore e Giuseppe Conte una scelta pilatesca.

Di errore grave e clamoroso parlano anche Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Laura Boldrini e Maurizio Landini, leader della Cgil. La premier rivendica la decisione e sottolinea che «non a caso è stata la posizione della gran parte dei Paesi del Consiglio europeo, dei Paesi europei e di quelli del G7».

RIPRODUZIONE RISERVATA