Tregua solo a Kiev. E domani finisce 

Mosca. La montagna sembra aver partorito un topolino, oltre che una gran confusione. L’annuncio di Donald Trump, che aveva parlato di una tregua di una settimana negli attacchi russi sull’Ucraina concordata con Vladimir Putin, è stato ridimensionato dal Cremlino. Il presidente Usa, ha precisato il portavoce Dmitry Peskov, ha chiesto una sospensione degli attacchi sulla sola Kiev, che durerà fino a domani, quando ad Abu Dhabi è prevista la ripresa dei negoziati di pace.

Temperature a -30

Ma Trump è tornato a dirsi fiducioso. Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky «si odiano, e questo rende le cose molto difficili, ma penso che ci stiamo avvicinando molto a raggiungere un accordo», ha assicurato. Trump aveva detto giovedì che Putin era stato «molto carino» nell’accogliere la sua richiesta di sospendere «per una settimana» gli attacchi, in considerazione di un’ondata di gelo prevista nei prossimi giorni sull’Ucraina, con temperature fino a 30 gradi sotto zero. Il presidente Usa, tuttavia, non aveva precisato la data d’inizio della tregua, né quali infrastrutture dovrebbero essere risparmiate dai bombardamenti. Alla domanda se la Russia avrebbe rispettato la tregua, Peskov ha risposto in modo non del tutto chiaro: «Sì, c’è stato un appello personale del presidente Trump per una settimana, fino al primo febbraio, mentre si creano le condizioni favorevoli per i negoziati». Un commento che ha indotto l’agenzia russa Ria Novosti a scrivere che Mosca accoglieva la richiesta, mentre per la Tass le parole del portavoce di Putin confermavano solo la richiesta della parte americana.

I prigionieri

Intanto l’aviazione ucraina ha detto che giovedì notte i russi hanno lanciato sull’Ucraina 111 droni, di cui 80 sono stati abbattuti, ma secondo Zelensky «non ci sono stati attacchi sulle installazioni energetiche», mentre le forze armate russe «si concentrano ora su raid contro obiettivi logistici». Comunque gli ultimi bombardamenti russi su Kiev sono avvenuti qualche ora prima dell’inizio della prima tornata di trattative a Abu Dhabi. Quindi l’annuncio di Trump potrebbe riguardare una tregua relativa solo alla capitale, già in vigore dall’inizio dei colloqui e destinata a durare almeno fino alla loro ripresa, domani. Anche se Zelensky ha detto che «la data o il luogo potrebbero cambiare» a causa delle tensioni tra Usa e Iran. Anche se confermati, non si tratterà di negoziati semplici. «Finora non siamo riusciti a trovare un compromesso sulla questione territoriale, in particolare riguardo a una parte dell’est dell’Ucraina», ha avvertito il presidente. Con un riferimento al Donbass, di cui i russi vorrebbero appropriarsi per intero. Zelensky ha anche accusato Mosca di avere «bloccato il processo» di scambio dei prigionieri. Il leader ucraino ha poi categoricamente respinto la possibilità di incontrare Putin a Mosca, come proposto dal Cremlino, e lo ha pubblicamente invitato a recarsi lui a Kiev, «se ha il coraggio». Piccata la risposta del Cremlino. «Vorrei ricordare - ha chiarito Peskov - che è stato Zelensky a chiedere un incontro. Il presidente Putin gli ha risposto: siamo pronti, ma solo a Mosca».

