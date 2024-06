Tregua, primo sì dell’Onu al piano Biden 

New York. Gli Stati Uniti incassano un forte sostegno internazionale al piano Biden per un cessate il fuoco a Gaza. La bozza di risoluzione, presentata al Consiglio di Sicurezza dell’Onu, è passata con 14 voti favorevoli e l’astensione della Russia. Il progetto in tre fasi annunciato dal presidente americano il 31 maggio e condiviso con Israele, ha l’ambizione di porre fine alle ostilità nella Striscia, attraverso il progressivo ritiro dell’Idf e il rilascio degli ostaggi. La palla, per gli americani, è ora più che mai nelle mani di Hamas, ha sottolineato il segretario di Stato Antony Blinken nella sua ottava missione in Medio Oriente dal 7 ottobre.

Il Consiglio di sicurezza dell’Onu, a marzo, aveva già votato una risoluzione per un cessate il fuoco immediato a Gaza, grazie all’astensione degli Stati Uniti, per la prima volta dall’inizio della guerra, che aveva provocato l’irritazione di Israele. Ma senza esiti concreti.

Nuovo tentativo

Stavolta invece Washington ha portato al Palazzo di Vetro un progetto che, come ha spiegato Biden il 31 maggio, è stato elaborato dal governo Netanyahu. Il timing prevede una prima tregua di sei settimane per il rilascio di parte degli ostaggi in uno scambio con detenuti palestinesi e il ritiro dell’esercito dai centri abitati. Nel frattempo, una nuova trattativa per estendere in modo permanente il cessate il fuoco, e l’avvio della ricostruzione della Striscia. Gli americani ritengono che la firma dell’intesa sia condizionata da Hamas e per questo Blinken, in Egitto, ha lanciato un appello ai Paesi arabi perché facciano “pressione” sulla fazione palestinese.

Diplomazia al lavoro

Dopo il faccia a faccia con Al Sisi, il capo della diplomazia Usa è volato in Israele per vedere Benyamin Netanyahu. A cui ha assicurato che il piano per una tregua immediata potrebbe contribuire anche alla de-escalation anche al «confine settentrionale di Israele», sul fronte libanese, e ad una «maggiore integrazione regionale». La strada per la tregua, al netto dei pronunciamenti dell’Onu, resta in salita. Hamas, che insiste per ottenere una cessazione completa delle ostilità in cambio del sì all’accordo con Israele, ha liquidato la posizione di Blinken come «di parte» perché «offre una copertura americana all’olocausto condotto dall’occupazione a Gaza». Sul fronte israeliano invece l’intesa viene ostacolata dall’ultradestra. Sarebbe un «suicidio collettivo», ha avvertito il ministro Bezalel Smotrich, che con Itamar Ben Gvir ha rafforzato la posizione oltranzista verso Hamas all’interno del governo dopo le dimissioni del leader centrista Benny Gantz. La questione degli ostaggi invece è percepita con un senso di crescente urgenza, soprattutto dalle famiglie. Il New York Times ha rivelato che i leader di Hamas avrebbero ordinato ai miliziani che controllano i prigionieri di ucciderli in caso di intervento dell'Idf.

