Tregua, prime crepe tra Parigi e Londra 

Londra. Rischia d’impantanarsi fra incertezze, ambiguità e dettagli tutti da chiarire «il piano» sul dopoguerra in Ucraina presentato domenica in pompa magna da Regno Unito e Francia, con l’appoggio di Kiev, a margine del vertice euroatlantico di Londra. A innescare il primo inciampo concreto è stata la smania di visibilità del presidente francese Emmanuel Macron che, costretto dal cerimoniale al ruolo di coprotagonista al lato del padrone di casa Keir Starmer nella riunione di Lancaster House, ha provato a rilanciare al ritorno a Parigi arricchendo l’iniziativa con una fantomatica proposta di «tregua di un mese nei cieli, in mare e contro le infrastrutture elettriche» su cui sfidare fin da subito Mosca: salvo essere corretto nel giro di poche ore sia dal governo britannico sia dall’Ue. Al momento «ci sono diverse opzioni sono sul tavolo, condizionate dalle discussioni in corso con i partner americani ed europei, ma una tregua di un mese non è stata concordata», lo ha smentito per primo Luke Pollard, viceministro della Difesa di Londra.

Una tregua in Ucraina potrà esserci solo dopo «un accordo di pace comprensivo» e come parte di esso, da «accompagnare con garanzie di sicurezza solide e credibili» per Kiev, ha rincarato poi Bruxelles. Starmer da parte sua ha sorvolato sulla faccenda riferendo alla Camera dei Comuni dei risultati del summit di Lancaster House, ma anche del suo incontro di giovedì scorso alla Casa Bianca con Donald Trump. Ha poi confermato come anche il piano britannico-francese sulla cessazione delle ostilità in Ucraina sia del tutto dipendente dalla presenza di «garanzie di sicurezza americane» e dall'esito delle «discussioni» con Washington. Discussioni parallele a quelle solo avviate con l’Ue sulle ipotesi di una «banca del riarmo» paneuropea o di un uso degli asset russi congelati per finanziare Kiev e contrastare «le minacce» di Mosca. Starmer ha quindi rimarcato i quattro obiettivi del piano: continuare a far pressione su Mosca con nuovi aiuti militari a Kiev e nuove sanzioni economiche; cercare di arrivare per questa strada a una pace «duratura» che tuteli la sicurezza e la sovranità ucraine attraverso negoziati nei quali «l’Ucraina deve essere presente»; rafforzare il potenziale bellico ucraino nel dopoguerra per scoraggiare altre invasioni; «sviluppare una coalizione di volenterosi» europei in grado di assumersi il grosso del peso delle garanzie di sicurezza pro Kiev sul terreno (ma solo con un ombrello Usa).

