Tregua, nuova mediazione Usa 

Washington. L’amministrazione Biden, alla vigilia del voto, fa quello che sarà probabilmente l’ultimo tentativo di far tacere le armi a Gaza e in Libano: il consigliere per il Medio Oriente del presidente americano Joe Biden, Brett McGurk, e il suo inviato speciale Amos Hochstein sono in viaggio per incontrare il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu e altri alti funzionari per discutere un possibile cessate il fuoco con Hezbollah. Uno sforzo diplomatico che potrebbe però aver vita breve: secondo la Cnn, l’Iran potrebbe rispondere agli attacchi di Israele in maniera “definitiva e dolorosa” e, probabilmente, prima del voto Usa.

Il nuovo leader di Hezbollah, Naïm Qassem, pur mantenendo la linea dura del Partito di Dio durante il suo primo discorso dopo l’elezione a capo del movimento filo-iraniano, ha dichiarato di essere pronto a un cessate il fuoco con Israele a determinate “condizioni”, precisando che al momento non c’è alcun progetto sul tavolo. Nabih Berri, alleato di Hezbollah, è stato incaricato dal suo gruppo di «negoziare» un cessate il fuoco. E il gabinetto di sicurezza di Israele sta discutendo di una possibile tregua con Hezbollah nel Libano.

