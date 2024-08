Tregua nella Striscia, ora si guarda a Fatah per sostituire Hamas  

Gaza. «Non ci sono più scuse né tempo da perdere». A dieci mesi dall'inizio della guerra scoppiata con il massacro del 7 ottobre e dopo quasi 40.000 morti nella Striscia, gli Stati Uniti, con i mediatori Egitto e Qatar, aumentano la pressione su Israele e Hamas affinché raggiungano un accordo per la tregua e il rilascio degli ostaggi israeliani ancora nelle mani della fazione islamica. Un pressing a cui si unisce tutto l’Occidente, Italia compresa, e che intende smorzare anche la minaccia di una rappresaglia dell'Iran all'uccisione di Ismail Haniyeh sul suo territorio, rappresaglia che Teheran vorrebbe scongiurare.

Forte del punto a favore segnato con la morte del capo dell'ufficio politico di Hamas, Israele ha accettato di inviare suoi negoziatori ai colloqui indiretti fissati per il 15 agosto al Cairo o a Doha, per concordare i dettagli del quadro di un cessate il fuoco formulato da Usa, Egitto e Qatar, ha fatto sapere l’ufficio del premier Benyamin Netanyahu. Al quale ha fatto eco il ministro della Difesa, Yoav Gallant, che al telefono con il capo del Pentagono, Lloyd Austin, ha convenuto sull’urgenza di trovare un'intesa che «garantisca la restituzione degli ostaggi».

I dettagli non sono ancora chiari e saranno l’oggetto della riunione di Ferragosto: la base negoziale sarebbe ancora quella illustrata dal presidente Joe Biden a fine maggio per una tregua di sei settimane e lo scambio di prigionieri, con la possibilità di presentare «una proposta ponte che soddisfi le aspettative di tutte le parti». Ma, dopo la morte di Hanyeh e la nomina come successore di Yahya Sinwar - che aveva fatto temere per uno stop alle trattative -, Hamas avrebbe inserito nelle sue richieste un altro tassello: il rilascio di Marwan Barghouti e di altri capi delle fazioni palestinesi condannati all'ergastolo per terrorismo. Secondo una fonte a Sky News Arabia, Hamas è consapevole di non poter più governare a Gaza dopo la fine della guerra, ma vede nell’esponente di Fatah un alleato di cui fidarsi.

