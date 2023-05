Tregua nel Terzo Polo «Ma uniti alle Europee» 

Il Terzo polo è ai ferri corti, ma il punto di rottura potrebbe arrivare con la scelta di correre uniti oppure no alle europee dell’anno prossimo. Carlo Calenda sembra fare un piccolo passo avanti aprendo alla possibilità, negata nei giorni scorsi, di una lista comune fra Italia viva e Azione. Il suo gruppo lo mette per iscritto, ma fonti del partito più tardi precisano che la decisione verrà presa «autonomamente in autunno», anche «sulla base dei comportamenti tenuti dai potenziali partner». Matteo Renzi accoglie il dietrofront e spera «sia la volta buona» ma dà l’aut aut all’alleato-rivale: «Se ognuno va per i fatti suoi in Europa, è partita chiusa anche nei gruppi parlamentari». Poi ammette: «Credo che il Terzo polo abbia fatto una figura incredibilmente negativa in questo periodo». Da qui la proposta di una moratoria degli attacchi personali in un’intervista alla Stampa. Azione condivide, devono «immediatamente cessare tutte le iniziative ostili e gli attacchi mediatici diretti e indiretti». Idem per l’unità dei gruppi, ma per Renzi la differenza la farà la sfida europea: «Noi siamo disponibilissimi. Non vogliamo rompere alcunché, ma nemmeno possiamo farci ridere dietro come abbiamo fatto finora».

