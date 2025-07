Tregua Israele-Hamas, traballa la trattativa a Doha 

Tel Aviv. Le delegazioni sono pronte ai colloqui, a Doha è stato riservato un intero edificio per ospitare in sale differenti il team negoziale israeliano e quello di Hamas, mentre i mediatori di Egitto e Qatar faranno la spola per portare i messaggi e proporre alternative. Domenica, mentre la squadra di Gerusalemme era già in volo, il premier Benyamin Netanyahu è partito con il Wing of Zion per Washington, dove sarà ricevuto dal presidente Donald Trump. I commentatori ritengono improbabile che il presidente statunitense possa dichiarare il cessate il fuoco nella Striscia durante la visita del primo ministro, come era ritenuto fattibile nei giorni scorsi. La valutazione infatti è che l'accordo per annunciare la tregua richiederà alcuni giorni prima di essere definito, poiché ci sono distanze significative tra le due parti. Hamas pur rendendosi disponibile a riprendere i colloqui, a differenza di Israele, ha accettato la proposta ma chiedendo modifiche. Il piano prevede un cessate il fuoco di due mesi, il rilascio di 10 ostaggi vivi e 18 morti, un ritiro parziale dell'Idf dalla Striscia. Ma, nel messaggio inviato venerdì a Doha, ha chiesto diversi emendamenti che il governo israeliano ha bollato come “inaccettabili”. Tuttavia, la disponibilità al riavvicinamento indica che entrambe le parti condividono il desiderio di realizzare l'accordo.

L'emittente saudita Asharq intanto ha riportato le richieste complete di Hamas: l'ingresso a Gaza di 400-600 camion di aiuti al giorno gestiti da Onu, Unrwa, e organizzazioni internazionali da distribuire in centinaia di punti al posto del Gaza foundation; l'apertura del valico di Rafah in entrambe le direzioni per l'uscita dei cittadini di Gaza e l'ingresso degli aiuti dal lato egiziano. E, ancora, la partenza di oltre 20.000 malati e feriti dall'enclave verso l'Egitto e altri Paesi nonché dettagli sul ritiro dell'Idf in vista dell'uscita completa dalla Striscia, compreso l'asse Filadelfia. Infine, Hamas chiede garanzie che non si torni a combattere «in nessuna forma finché i colloqui continueranno», sostenendo al contempo negoziati indiretti in modo da portare a un «cessate il fuoco permanente e completo».

RIPRODUZIONE RISERVATA