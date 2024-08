Tregua in stallo, Netanyahu non cede 

Tel Aviv. La complicatissima trattativa per una tregua a Gaza va avanti, tra passi avanti e marce indietro. La buona notizia è che i negoziati guidati dai mediatori riprenderanno domani al Cairo, mentre il segretario di Stato americano Antony Blinken proseguirà il suo tour nella regione facendo tappa a Doha. Allo stesso tempo, Israele e Hamas appaiono ancora lontani sui nodi chiave.

Il corridoio

Benyamin Netanyahu ad esempio non vuole ritirare l’Idf dal corridoio Filadelfia, al confine tra Striscia e Egitto, affermando che bisogna continuare a impedire il contrabbando di armi. La fazione palestinese invece accusa il suo nemico di utilizzare ogni espediente per proseguire la guerra, con la copertura degli Stati Uniti. Il capo della diplomazia americana, dopo aver incassato l’ok di Netanyahu alla proposta di compromesso sulla tregua formulata da Washington, si è spostato in Egitto, dove ha incontrato il presidente Abdel Fattah al-Sisi. Entrambi hanno concordato sulla necessità di arrivare rapidamente ad un cessate il fuoco a Gaza per evitare un'espansione regionale del conflitto. Uno spiraglio in questa direzione si sarebbe potuto aprire convincendo Israele a ritirarsi almeno temporaneamente dal corridoio cuscinetto con l'Egitto, ma Netanyahu ha ribadito la sua contrarietà. «Non ci ritireremo in nessun caso, ho informato Blinken che continueremo fino alla distruzione di Hamas», perché in ballo c’è la tutela dei «nostri asset di sicurezza strategica», sono state le sue parole ad un incontro con le famiglie degli ostaggi. A cui è seguita una poco rassicurante previsione: «Non sono sicuro che ci sarà un accordo».

I cadaveri

Intanto emerge che erano tutti vivi quando sono stati portati a Gaza, il 7 ottobre scorso, i sei ostaggi i cui resti sono stati trovati dall’esercito israeliano in una parte segreta di un tunnel a Khan Younis, nel sud di Gaza. Si tratta di Alex Dancyg, 75 anni, Yagev Buchshtav, 35, Chaim Peri, 79, Yoram Metzger, 80, Nadav Popplewell, 51, Avraham Munder, 79. La morte durante la prigionia era stata dichiarata per cinque di loro negli ultimi due mesi dall’Idf, ma di Munder non si conosceva la sorte. Secondo l’esercito cinque dei rapiti sono morti per soffocamento dopo un raid dell’Idf di sei mesi fa. I cadaveri dei guardiani, con relativi kalashnikov, sono stati trovati nello stesso posto. L’operazione di recupero, nella notte tra lunedì e martedì, è scattata in seguito a informazioni di intelligence.

RIPRODUZIONE RISERVATA