Tregua, Hamas tace ma è pronta al no 

TEL AVIV. Hamas prende tempo: la risposta sull’accordo mediato a Parigi per il rilascio degli ostaggi e la tregua si fa attendere, mentre più fonti citate dai media arabi anticipano la possibilità di una fumata nera. La fazione islamica non si accontenterebbe di uno scambio 3 a 1 tra detenuti palestinesi e ostaggi, come previsto nei precedenti accordi, ma soprattutto condizionerebbe il suo via libera ad un cessate il fuoco totale. E ieri ad Abc news il consigliere per la sicurezza americana Jake Sullivan ha confermato: «L’accordo sugli ostaggi rapiti a Gaza non è dietro l’angolo».

Le richieste

Una richiesta, quest’ultima, da sempre rifiutata dal premier Benyamin Netanyahu che ha ribadito:«Come ho già detto, non accetteremo ogni accordo né ad ogni prezzo». «Non si è ancora in vista di un’intesa, ci sono grandi divari tra le parti», ha detto una fonte di Hamas al network al Quds. Per la tv israeliana Kan la mancata risposta è legata alle divergenze tra il leader di Hamas all’estero Ismail Haniyeh e quello a Gaza Yahya Sinwar, che vorrebbe la liberazione di un maggior numero di detenuti palestinesi inclusi quelli della Forza Nukheba, responsabile principale dell’attacco del 7 ottobre. E Netanyahu non transige: «Molte cose che sono state dette nei media come se le avessimo accettate, ad esempio la liberazione dei terroristi non la accettiamo».

Sputi sull’abate

Netanyahu ha poi confermato che Israele non si fermerà fino «all’eliminazione di Hamas, al ritorno di tutti gli ostaggi e al fatto che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele». E mentre è in arrivo il segretario di Stato Usa Antony Blinken, il ministro della sicurezza nazionale - e leader di destra radicale - Itamar Ben Gvir dice: «Se l’ex presidente Donald Trump fosse al potere la condotta degli Usa nella guerra a Gaza sarebbe completamente differente». Netanyahu invece ringrazia «l’amministrazione Usa per il sostegno avuto da Israele sin dall'inizio della guerra». Intanto si registra un nuovo episodio di intolleranza anticristiana a Gerusalemme. Sabato nella Città Vecchia l’abate benedettino Nikodemus Schnabel è stato affrontato con sputi e gravi insulti da due giovani ebrei ortodossi, poi identificati e messi ai domiciliari.

