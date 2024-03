Tregua, Hamas frena L’Onu accusa Israele: stupri anche a Gaza 

Tel Aviv. Le trattative per una tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi israeliani proseguono da settimane. Un accordo prima del Ramadan, a meno di svolte improvvise, appare al momento ancora difficile, con Hamas che sembra temporeggiare e nonostante le pressioni crescenti su Israele che arrivano anche dagli Stati Uniti. L’Egitto, dove da due giorni si tengono i colloqui con i mediatori Usa e Qatar ma senza Israele, ha parlato in mattinata di «progressi tangibili» nei negoziati. Poi la frenata di Hamas secondo cui «non ci sono reali progressi» perché, è la versione della fazione palestinese, Israele non dà «risposte chiare» riguardo, in particolare, al cessate il fuoco, al ritiro dalla Striscia di Gaza e al ritorno degli sfollati. Hamas chiede la liberazione di detenuti palestinesi, compresi 20 condannati all’ergastolo, per il rilascio degli ostaggi, ma sostiene al tempo stesso di non sapere quanti rapiti siano ancora vivi né dove si trovino. Non è la prima volta che Hamas sostiene di aver perso le tracce di ostaggi, rapiti da altri gruppi armati della Striscia o uccisi nei raid israeliani, creando una macabra suspense tra i familiari. Ora «la palla è nel campo di Israele», ha fatto sapere Hamas, che pretende una «risposta decisiva» entro il Ramadan, che comincerà domenica 10 marzo. Anche in Israele le frange più dure e di estrema destra del governo di emergenza, attaccano Benny Gantz, anche lui membro del gabinetto di guerra, volato negli Stati Uniti «su sua richiesta» e senza il consenso del premier Benyamin Netanyahu.

Di fronte ai ritardi dell’Onu nel condannare gli stupri commessi da Hamas il 7 ottobre, Israele ha richiamato il suo ambasciatore al Palazzo di Vetro, Gilad Erdan, per consultazioni. Subito dopo l’Onu ha diffuso un rapporto in cui si afferma che vi sono «buone ragioni per credere» che vi siano state violenze sessuali durante gli attacchi ai kibbutz e si parla di «informazioni chiare e convincenti» secondo le quali alcuni degli ostaggi a Gaza sarebbero stati violentati.

