Tregua a Gaza dopo il quinto giorno di razzi e raid 

Tel aviv. Al quinto giorno di combattimenti segnato ancora da razzi dalla Striscia e raid israeliani su Gaza, arriva un faticoso cessate il fuoco mediato dall'Egitto. L'intesa prevede clausole che non sono ancora note ed è scattata alle 22 di ieri ora locale, le 21 in Italia.

Sul terreno si è avvertito un allentamento della tensione (Israele ha subito cessato i raid aerei) mentre si attende una conferma dell'intesa da parte della Jihad islamica. Il comando israeliano ha già preannunciato per oggi un alleggerimento delle misure di sicurezza nel sud del Paese.

La giornata di ieri era stata piena di tensione, con nutriti lanci di razzi verso il sud di Israele e attacchi dell'aviazione ebraica contro immobili di Gaza utilizzati, secondo l'esercito, dalla Jihad islamica. La tensione ha contagiato la Cisgiordania dove tre palestinesi, fra cui due ricercati per attività militari, sono stati colpiti a morte da soldati israeliani.

Il premier dell'Autorità nazionale palestinese Muhammed Shtayeh ha esortato l'Onu a «intervenire per fermare l'aggressione di Israele». L'Egitto aveva provato due volte ad avvicinare le parti, ma Israele aveva respinto due richieste della Jihad: rinunciare per sempre alle esecuzioni mirate dei suoi militanti a Gaza e restituire ai familiari il corpo dello sceicco Khader Adnan, morto in un carcere israeliano dopo uno sciopero della fame di 86 giorni.

