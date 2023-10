Tredicimila i pazienti sardi 

«L’epilessia è una malattia neurologica caratterizzata dalla persistente predisposizione a sviluppare crisi epilettiche e dalle conseguenze neurobiologiche, cognitive, psicologiche e sociali a tale condizione associate. Le epilessie sono 50 forme distinte, con cause e evoluzione prognostica diverse, alcune compatibili con una buona qualità di vita, altre più gravi e pervasive sulla vita quotidiana», spiega il neurologo Walter Merella, coordinatore regionale della LICE (Lega italiana contro l’Epilessia) e del Tavolo tecnico Epilessie RAS. «La possibilità di avere una crisi epilettica isolata nel corso delle vita interessa circa il 4-5% delle persone, ma solo una parte di loro svilupperà poi l’epilessia, con caratteri di malattia cronica e necessità di cure prolungate. È la più diffusa patologia neurologica con esordio a tutte le età; l’incidenza prevale in età infantile e oltre i 65 anni. Interessa circa lo 0.8-1% della popolazione. In Italia vivono circa 600.000 persone con epilessia».

«Gli studi epidemiologici di prevalenza e incidenza dell’epilessia nella regione Sardegna», prosegue il medico, «sono stati condotti su gruppi circoscritti della popolazione. Quello condotto sulla popolazione di Villacidro nel 1995 aveva individuato circa 100 casi, corrispondenti a 7 ogni 1.000 abitanti (0.7%). L’altro, più recente, realizzato nella provincia di Sassari (2000-08) aveva rivelato una prevalenza di 6.62 casi su 1.000 abitanti, con picchi di 8,4 su 1.000 tra i 10-14 anni di età e di 11,39 su 1.000 nella popolazione con un’età superiore a 85 anni, dati in linea con quelli provenienti da altri studi».

«Ricerche recenti condotte in Italia», continua il neurologo, «hanno fornito indici di prevalenza che consentono di fare una stima delle persone affette da epilessie, lobalmente e per fasce di età, sulla cui base si può stimare che in Sardegna vivano oltre 13.000 persone affette da epilessia, 3.000 di queste hanno meno di 18 anni e 4.000 oltre 65. Sono inoltre previsti oltre 800 nuovi casi all’anno».

