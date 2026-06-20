Tredicimila euro per lo sportello sociale 

Servizi sociali più forti nel Sarcidano e Barbagia di Seulo grazie al lavoro del Plus, i piani locali unitari di servizi alla persona. Sarà il Comune di Isili a guidare, in questo periodo dell’anno, il potenziamento del segretariato sociale in qualità di ente capofila. Sono disponibili 13miila euro che consentiranno di non interrompere il servizio e arrivare a settembre, quando verrà presentata una nuova gara.

Questo intervento permetterà di potenziare lo sportello sociale, primo e fondamentale punto di accesso per i cittadini che necessitano di orientamento e assistenza; garantire risposte rapide ed efficaci alle categorie più vulnerabili; migliorare la gestione e progettazione dei fondi regionali, nazionali ed europei. Si tratta di un intervento strategico finalizzato a potenziare la rete dei servizi alla persona.

Le risorse

Il Plus rappresenta un punto di riferimento per un territorio che comprende i Comuni di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo e Villanova Tulo e gestisce ogni anno finanziamenti per un totale di 300-400 mila euro.

Somme che vengono impiegate in diversi ambiti per dare un sostegno concreto ai Municipi, alle famiglie e ai cittadini più fragili così da contrastare le condizioni di disagio economico e la perdita di autonomia. «Come comune capofila del Plus», ha detto Luca Pilia, sindaco di Isili, «sentiamo forte la responsabilità di coordinare politiche sociali che non lascino indietro nessuno. I nostri Comuni affrontano spesso carenze di organico che rischiano di rallentare la macchina amministrativa. Con questo provvedimento diamo una risposta a queste difficoltà, potenziando la rete dei servizi».

Le sfide

Negli ultimi anni le amministrazioni del territorio hanno dovuto gestire un numero crescente di finanziamenti pubblici e misure di inclusione sociale caratterizzate da un’elevata complessità burocratica. Per fronteggiare questo problema il Plus ha promosso una soluzione strutturata e continuativa a supporto delle assistenti sociali e degli uffici d’ambito.

Il servizio di segretariato sociale prevede l’inserimento di un supporto specialistico che affiancherà il personale dei vari Comuni. «Il nostro obiettivo», ha aggiunto il primo cittadino, «è la tutela delle fasce più deboli e il rafforzamento del servizio sociale e del segretariato per stare vicino a chi ha bisogno».

Un sostegno concreto, dunque, sia nei confronti di chi ha bisogno sia verso chi deve fornire materialmente questo aiuto.

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