Tredici turisti per la prima del Trenino 

Il Trenino verde ha lasciato Arbatax alle 9 in punto. A bordo appena 13 passeggeri. Numero esiguo per il viaggio inaugurale della stagione turistica. Probabile che i più si siano fatti scoraggiare dalle condizioni meteorologiche non proprio invitanti per una gita fuori porta nel giorno di Pasquetta. I temerari hanno colto la proposta Arst, che ha voluto bagnare la Pasquetta con il primo viaggio del vettore fino a Lanusei, avvenuto tra le perplessità degli operatori turistici. Gli stessi che, per ora, praticano la via del silenzio, evitando polemiche di sorta sull’organizzazione che comunque covano negli ambienti. Le previsioni annunciavano pioggia battente (anche) sull’Ogliastra. Non a tal punto da diramare l’allerta meteo per il territorio. Anche perché se ci fosse stato un bollettino della Protezione civile, il Trenino sarebbe rimasto in stazione. Nei casi in cui viene diramata l’allerta gialla il vettore turistico non può viaggiare. Questione di sicurezza, fra norme sempre più limitative e ponti pericolanti che, nonostante l’affidamento dei lavori di manutenzione, non sono ancora collaudati a supportare il carico del mezzo. Carlo Poledrini, direttore centrale dell’Arst, imputa proprio alle incerte condizioni meteo il basso afflusso di passeggeri: «Da quello che ci è dato di sapere diversi passeggeri potenzialmente interessati hanno rinunciato per il rischio di allerta meteo. In questo caso - ha ricordato il manager dell’Azienda regionale dei trasporti - con allerte meteo gialle, il treno non parte».

RIPRODUZIONE RISERVATA